Europa League und Conference League bis 2027 bei RTL

Die Spiele der Europa League und Europa Conference League werden langfristig im Free-TV laufen. Das gab RTL am Mittwoch offiziell bekannt.

Demnach hat sich das Kölner Medienunternehmen die vollumfänglichen Übertragungsrechte an der Europa League und der Europa Conference League für drei weitere Jahre bis 2027 gesichert. Neben den Free-TV-Sendern RTL und NITRO bleibt auch der Streamingdienst RTL+ an jedem Spieltag fester Bestandteil der Berichterstattung. So werden immer donnerstags die Top-Partien aus beiden Wettbewerben live in Einzelspielen und zusätzlich als Konferenz übertragen.

"Wir freuen uns sehr, mit der UEFA die außerordentlich erfolgreiche Partnerschaft fortzuführen und Fußball auch in den kommenden Jahren auf unseren Sendern und Plattformen die größtmögliche Bühne zu geben", wird Stephan Schmitter, Chief Content Officer RTL Deutschland, vom Sender zitiert: "Nur bei uns erleben die Fans europäischen Spitzenfußball kostenlos im Free-TV und durch den neuen Spielmodus mehr Spiele als je zuvor. Das heißt Mitfiebern, Mitjubeln für alle und hoffentlich möglichst viele magische Momente, wie den historischen Titelgewinn von Eintracht Frankfurt, der in der vergangenen Saison mehr Menschen vor den TV-Bildschirm lockte als das Finale der Champions League."

Frankfurter Quoten-Hit - Reform naht

Tatsächlich hatte Frankfurts Europa-League-Triumph dem Sender einen gigantischen Quotenerfolg beschert. Das Endspiel in Sevilla gegen die Glasgow Rangers (5:4 i. E.) am 18. Mai 2022 hatten in der Live-Übertragung von RTL im Schnitt 8,99 Millionen Fußballfans verfolgt. Der Marktanteil betrug starke 39,5 Prozent, in der Spitze schauten sogar 10,24 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer zu.

Bereits seit 2018 wird die Europa League von der RTL Group im Free-TV übertragen - seit nunmehr zwei Jahren besitzt die Mediengruppe die vollumfänglichen Rechte am Wettbewerb. Das gilt auch für die Conference League, die in der Spielzeit 2021/22 erstmals ausgetragen wurde und die AS Rom als Sieger hervorbrachte.

Ab 2024 wird es indes noch mehr Europa-League- und Europa-Conference-League-Fußball im Free-TV geben. Denn dann ist sowohl EL als auch ECL mit 36 Teams geplant, die via "Schweizer Modell" in einer großen Liga die Teilnehmer der K.-o.-Phase ausspielen. Jedes Team soll in der Vorrunde acht Partien (Europa League) und sechs Partien (Europa Conference League) bestreiten.