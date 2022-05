Europa League? - Trimmel: "Das wäre Wahnsinn, das wäre die Krönung."

Union Berlin fehlt noch ein Sieg, um sich sicher für die Europa League zu qualifizieren. Kapitän Christopher Trimmel erwartet, dass das finale Saisonspiel "auf jeden Fall das Emotionalste" wird.

Am kommenden Samstag (15.30 Uhr, LIVE! auf kicker) kann der 1. FC Union Berlin im Heimspiel gegen den VfL Bochum Großes erreichen. Gewinnt die Mannschaft von Trainer Urs Fischer, würde sie in der kommenden Saison in der Europa League antreten. Den auf Rang fünf notierten SC Freiburg kann Union noch einholen, und sollte Köln in Stuttgart nicht gewinnen, wären die Eisernen auf jeden Fall Sechster.

Stimmung laut Trimmel "Sehr gut und sehr konzentriert"

In Berlin-Köpenick blickt man dem letzten Spieltag dieser erneut so erfolgreichen Saison mit Zuversicht entgegen. "Sehr gut und sehr konzentriert" sei die Stimmung, so Christopher Trimmel am Mittwoch im Rahmen einer Medienrunde, "der Trainer lässt es nicht zu, dass man nachlässt. Wir haben schon Spannung." Der Kapitän der Eisernen findet, dass sich Union für die finale Partie nichts Spezielles vornehmen muss. "Wenn wir das letzte Spiel positiv bestreiten und uns für die Europa League qualifizieren, das ist ja Ziel genug", betont er, "eigentlich kannst du das kaum glauben. Das wäre Wahnsinn, das wäre die Krönung."

Trimmel meint damit, dass sich Union im zweiten Jahr nacheinander, und überhaupt erst in seinem dritten Jahr als Erstligist, wieder für einen internationalen Wettbewerb qualifizieren wird. Vorgenommen haben sie es sich. Aber nicht weil sie übermütig wären. Als Trimmel und Kollegen am 28. Spieltag mit einem 1:0-Heimsieg gegen den 1. FC Köln die 40-Punkte-Marke geknackt und den Klassenerhalt erreicht hatte, "sind wir es realistisch angegangen", so der 35-Jährige, "wir haben gesagt: Wir wollen, solange es geht, oben dran bleiben, um bis zum letzten Spieltag die Chance zu haben, international zu spielen."

Union will Geschichte der vergangenen Saison neu schreiben

Das hat Union nun geschafft, und nur allzu gerne würden sie an der Alten Försterei die Geschichte der vergangenen Saison wieder neu schreiben. Am 22. Mai 2021, dem letzten Spieltag der Saison 2020/21, gelang Union im heimischen Stadion gegen RB Leipzig nach einem 0:1-Rückstand durch ein Kopfballtor von Max Kruse in der letzten Minute noch ein 2:1-Sieg und damit die Qualifikation für die Play-offs zur Europa Conference League. Diesmal kann Union gegen Bochum die Europa League klarmachen, und nach vielen Höhepunkten in dieser Saison wird das finale Spiel am Samstag "auf jeden Fall das Emotionalste werden", sagt Trimmel, "da braucht man nicht drumherum reden". Groß wird der Jubel definitiv sein, wenn Union die Qualifikation für die Europa League schafft. Aber selbst, wenn Fischers Team noch vom 1. FC Köln auf Platz sieben verdrängt würde, wird am Samstag an der Alten Försterei wohl gefeiert.