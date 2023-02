"Es wird knapp": Weisers Wettlauf mit der Zeit

Beim SV Werder Bremen besteht noch Hoffnung, dass Mitchell Weiser vielleicht schon am kommenden Wochenende gegen den VfL Bochum wieder in den Kader zurückkehrt. Am Dienstag wird er Training jedoch weiter fehlen.

So lange war der Einsatz von Romano Schmid eigentlich gar nicht eingeplant, doch zumindest dafür sprach Ole Werner dem gerade erst von einer Innenbandverletzung genesenen Startelf-Rückkehrer ein Lob aus: "Er hat sich in den Dienst der Mannschaft gestellt und länger durchgehalten als gedacht", sagte der Coach des SV Werder Bremen über den zentralen Mittelfeldspieler, der bei der 0:2-Niederlage in Frankfurt aushilfsweise begonnen hatte: als rechter Schienenspieler - und erst nach 85 Minuten ausgewechselt worden war.

Aufgrund der im Winter-Trainingslager erlittenen Verletzung im Knie war es der erste Startelfeinsatz in diesem Jahr für den Österreicher. Der fehlende Rhythmus in Verbindung mit den veränderten Anforderungen auf ungewohnter Position trugen ihren Teil dazu bei, dass sich auch Schmid einfügte in die schwache Bremer Leistung bei der Eintracht, insbesondere offensiv. Wie die gesamte Mannschaft hatte auch dieser sonst so kreative Spielertyp diesmal "nicht viel nach vorne" ausgerichtet, wie Werner feststellen musste.

Fritz: "Wir arbeiten auf Hochtouren"

Normalerweise ist man das bei Werder auf dieser Position ja ganz anders gewohnt: Von Mitchell Weiser als etatmäßiger Besetzung gehen ein Großteil der offensiven Impulse aus, wie nicht zuletzt acht Assists in der laufenden Saison belegen. Nur fehlte der 28-Jährige in Frankfurt aufgrund einer im letzten Heimspiel erlitten Außenbandverletzung im Sprunggelenk. Mit Blick auf die nächste Partie am Samstag (15.30 Uhr)gegen den VfL Bochum läuft nun Weisers Wettlauf mit der Zeit.

Noch will man die Möglichkeit nicht ausschließen, dass der U21-Europameister von 2017 in den Bremer Kader zurückkehrt, wie Clemens Fritz, Leiter Profifußball bei Werder, am Montag erklärte: "Wir arbeiten auf Hochtouren daran und haben noch die Hoffnung, dass wir das hinkriegen. Man muss aber auch sagen, dass es knapp wird bis zum Wochenende." Vieles wird vom Verlauf der Behandlungen am Sprunggelenk abhängen - und dem Schmerzempfinden des Bremer Profis.

Noch kann Weiser nicht einsteigen

Am Dienstag wird Weiser im Mannschaftstraining jedenfalls fehlen. "Stand heute kann er noch nicht einsteigen", so Fritz, "aber das kann in den nächsten Tagen ja auch schon anders aussehen. Wir müssen gucken, wie sich das im Laufe der Woche entwickelt." Felix Agu indes hat seine Probleme an der Patellasehne weiterhin noch nicht ausgestanden. Sollte es also erneut nicht reichen für Weiser, stünde neben Schmid immerhin wieder ein weiterer positionsfremder Vertreter bereit: Leonardo Bittencourt hat seine Gelb-Sperre abgesessen.