"Es war mehr wert als nur das Training": Schultz' Fazit zum Trainingslager

Am Samstag reist der 1. FC Köln zurück in die Heimat. Dann geht es um das Spiel gegen den FC Augsburg. Dafür sieht Coach Timo Schultz sein Team nach dem Trainingslager gut gewappnet.

Aus dem Trainingslager des 1. FC Köln in Algorfa (Spanien) berichtet Jim Decker

Das Ergebnis war ernüchternd, sollte aber nicht viel zählen: Mit 2:2 im Testspiel gegen UMF Breidablik schloss der 1. FC Köln am Freitagnachmittag sein Trainingslager in Südspanien ab. "Da waren einige Abläufe dabei, die wir in der Woche einstudiert haben", sagte Trainer Timo Schultz milde und erklärte: "Daher war ich gar nicht unzufrieden. In Laufe des Spiels haben wir uns aber ein bisschen den Schneid abkaufen lassen."

Wie so oft auch in der bislang laufenden Bundesligaspielzeit. "Wir hatten Jungs dabei, die fünf Einheiten in den Knochen hatten", versuchte sich Schultz an Erklärungen und tatsächlich sollte der Testkick gegen die Isländer nicht überbewertet werden: Dass etwa Rechtsverteidiger Benno Schmitz als Sechser im Mittelfeld auflief, sagte alles aus.

Lob für Selke

Warme Worte gab es immerhin für Stürmer Davie Selke, der rund eine halbe Stunde mitmischte und einen guten Eindruck hinterließ - nicht nur, weil er den Treffer von Damion Downs vorbereitete. "Davie hat gezeigt, wie gefährlich und wichtig er ist. Schauen wir mal, wie viel er im Tank hat für das Augsburg-Spiel", sagte Schultz. Am Ostermontag geht es dann gegen den FCA nämlich wieder um Punkte, die zum Klassenerhalt des aktuellen Vorletzten beitragen sollen.

Und das Trainingslager generell? "Hat zu 100 Prozent seinen Zweck erfüllt", fand Schultz, der auf das Mentale und den Teamgeist besonderen Wert legt. "Es war mehr wert als nur das Training auf dem Platz", betont der Coach. Am Samstag reist der FC-Tross zurück nach Köln, am Sonntag hat die Mannschaft frei. Von Montag bis einschließlich Mittwoch wird dann jeweils zweimal trainiert, anschließend soll es auch mit allen bislang abwesenden Nationalspielern um die bestmögliche Vorbereitung auf den Klassenerhalt gehen.