"Erwartungen voll aufgegangen": Fröde bleibt fest an der Ostsee

Hansa Rostock hat Lukas Fröde fest verpflichtet. Die Kogge einigte sich mit dem Karlsruher SC auf eine feste Verpflichtung des bereits seit 2021 ausgeliehenen Defensivmanns.

Leihspieler Lukas Fröde kehrt nicht zum Karlsruher SC zurück, sondern hat sich nun fest an Hansa Rostock gebunden. Er unterschrieb bis 2023. Über die Ablöse ist noch nichts bekannt.

Der Defensivspieler absolvierte in seiner Premierensaison 27 Punktspiele für die Hanseaten und erzielte dabei zwei Tore.

Pieckenhagen: "Er hat die Chance genutzt"

"Lukas war in der vergangenen Saison zu uns gekommen, um mehr Einsatzzeit zu erhalten und hat die Chance genutzt. Er ist schnell zu einem wichtigen Bestandteil der Mannschaft geworden und hat dazu beigetragen, dass wir unsere Ziele erreichen konnten", wird Hansas Sportvorstand Martin Pieckenhagen auf der Vereinswebsite zitiert. "Damit sind sowohl seine als auch unsere Erwartungen voll aufgegangen. Zudem fühlt er sich sehr wohl bei uns und in Rostock, so dass die Verlängerung der Zusammenarbeit für beide Seiten auf der Hand lag."