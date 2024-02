Erster Zugang: Türkgücü München holt Jelisic

Der gebürtige Münchner Daniel Jelisic wechselt vom FC Pipinsried zurück in die bayerische Landeshauptstadt zu Türkgücü. Der 23-jährige Mittelfeldspieler ist der erste Neuzugang des Tabellenvierten der Regionalliga Bayern, der nach erneuten finanziellen Problemen einen Aderlass erlebte. Jelisic wurde in der Jugend des Rekordmeisters ausgebildet, ehe es ihn nach Österreich zog. Seit 2021 spielte er in Pipinsried.