Eröffnung an Ostern: Bauarbeiten an Stuttgarter Haupttribüne vor Abschluss

Rechtzeitig vor der Europameisterschaft kann der VfB Stuttgart in Kürze wieder auf seine Haupttribüne zurückgreifen. Zum Heimspiel am Osterwochenende sollen die Umbauarbeiten abgeschlossen sein.

Seit knapp zwei Jahren befindet sich die Haupttribüne der Stuttgarter MHP-Arena im Umbau. Zunächst sollte sie zu Jahresbeginn fertiggestellt werden, später wurde das Heimspiel des VfB Stuttgart gegen den 1. FC Köln (1:1) angepeilt. Fest steht nun auch, dass der angepeilte Termin der Eröffnung am 8. März gegen Union Berlin nicht eingehalten werden kann - die Bauarbeiten stehen dennoch unmittelbar vor dem Abschluss.

Stadion-Betreiber bestätigt Abschluss der Umbauarbeiten

Das bestätigte Jörg Klopfer, Sprecher der Stadion NeckarPark GmbH & Co. KG., gegenüber der Deutschen Presse Agentur, nachdem Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung über ein zeitnahes Ende des Umbaus berichtet hatten.

Demnach soll die seit längerem verwaiste Haupttribüne am Osterwochenende fertig sein. Im Heimspiel gegen den 1. FC Heidenheim am Wochenende vom 29., 30. und 31. März, das von der DFL noch nicht zeitgenau terminiert wurde, könnte der VfB Stuttgart somit erstmals wieder Zuschauer auf der Haupttribüne begrüßen.

Fünf EM-Spiele in Stuttgart

Neben drei weiteren Heimspielen des VfB im weiteren Saisonverlauf wird die MHP-Arena besonders bei der EM im Sommer in den Mittelpunkt rücken. Dann werden vier Vorrunden-Partien - unter anderem das Spiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Ungarn am 19. Juni (18 Uhr) - sowie ein EM-Viertelfinale in Stuttgart ausgetragen.