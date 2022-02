Erneute Schulter-OP: St. Juste fehlt Mainz länger

Jeremiah St. Juste kommt in dieser Saison einfach nicht in Fahrt. Der Abwehrspieler des 1. FSV Mainz 05 muss erneut operiert werden.

Gerade einmal acht Bundesliga-Einsätze kann Jeremiah St. Juste in der laufenden Saison vorweisen, Probleme an der Schulter stoppten den 25-Jährigen. Es folgte eine Operation an der rechten Schulter, eine längere Ausfallzeit und das Comeback im neuen Jahr mit dem Siegtor beim 1:0 gegen den VfL Bochum. Nun fällt St. Juste wieder aus. Diesmal ist es die linke Schulter.

"Jeremiah St. Juste wird sich einer weiteren Schulter-Operation unterziehen", teilte der FSV am Donnerstag mit, nachdem Probleme ihn dazu bewogen haben. Der Eingriff wird in den Niederlanden vorgenommen.

"Diese Entscheidung ist mir nicht leichtgefallen", meinte St. Juste, der "gemeinsam mit der medizinischen Abteilung von Mainz 05, der sportlichen Leitung und meiner Familie alle Optionen sorgfältig erwägt" habe. "Auch wenn eine Operation eine längere Pause bedeutet, gibt sie mir jedoch die Gewissheit, im Anschluss wieder vollständig beschwerdefrei zu sein, genau wie bei meiner bereits operierten Schulter, die sich nun besser anfühlt als jemals zuvor."

St. Juste: Zurück "in der entscheidenden Saisonphase"

Für ihn sei es "sehr bitter", erklärte der Abwehrmann, "aber nur so kann ich sicherstellen, dass ich der Mannschaft in der entscheidenden Saisonphase mit hundertprozentiger Fitness wieder zur Verfügung stehen kann. Ich werde alles geben, um schnellstmöglich auf den Platz zurückzukehren." Vielleicht wieder mit einem Siegtreffer.