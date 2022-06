Erfolgreiches Mainz-Debüt für Caci und Leitsch

Der Dauerkartenverkauf bei Mainz 05 zieht an. 12.034 Tickets sind bereits bestellt. Zugkraft beweisen auch die neuen "Klubpartnerschaften". Im Trainingslager ist ein Test gegen Newcastle United geplant.

In Grassau werden auch die Nationalspieler Anton Stach, Karim Onisiwo, Aymen Barkok und Co. zum Mainzer Team stoßen. Wegen der Nations League beziehungsweise weiteren Länderspielen im Juni haben sie Sonderurlaub. Die Zugänge Anthony Caci und Maxim Leitsch gaben am vergangenen Samstag beim 21:0 gegen den Rheingauer Kreisoberligisten 1. FC Kiedrich ihr Debüt. Die leicht dezimierte Profimannschaft - einige Spieler waren für die Jubiläumsveranstaltung von Hauptsponsor Kömmerling abgestellt worden - wurde durch Jungprofi Enis Shabani sowie die NLZ-Akteuren Marc Richter, Kaito Mizuta und Keanu Kraft ergänzt. Lediglich Kraft spielte 90 Minuten, zur Pause wechselte Trainer Bo Svensson durch.

Kiedrich profitierte bei der Auslosung als erster Verein von der neuen Aktion "05-Klubpartnerschaften". Mit 2500 Besuchern war der Zuschauerzuspruch im Rheingau-Stadion in Geisenheim beachtlich. Erfolgreich verläuft auch der Dauerkartenvorverkauf des FSV. 12.034 Tickets, darunter 4711 Stehplätze, wurden bereits abgesetzt. Während einige Bundesligaklubs die Preise teilweise kräftig gehöht haben, bewegen sie sich in Mainz auf exakt auf Vorjahresniveau. Die günstigste Dauerkarte für Erwachsene kostet weiterhin zwischen 179 und 349 Euro (Steh-/Sitzplatz), die teuerste zwischen 184, 685 und 950 Euro (Steh-/Sitzplatz/Komfortsitz). Im VIP-Business-Seat-Bereich variieren die Dauerkartenpreise zwischen 3495 und 3795 Euro netto jährlich. Michael Ebert

Mainz 05, erste Hälfte: Zentner - Tauer, Hack, Leitsch - Kraft, Kohr, Shabani, Mizuta, Caci - Richter, Ingvartsen.

Zweite Hälfte: Dahmen - Bell, Schulz, Laux - Kraft, Papela, Fernandes, Bobzien, Aaron - Weiper, Schmidt.