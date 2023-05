Erfahrung und Torgefahr: Paderborn holt David Kinsombi

Nach nur einem Jahr beim SV Sandhausen zieht David Kinsombi schon wieder weiter. Das neue Ziel: der SC Paderborn.

Auch 2023/24 in der 2. Bundesliga am Ball: David Kinsombi. IMAGO/foto2press

Nach vier Bundesliga-Einsätzen für Eintracht Braunschweig und elf Drittliga-Partien für den 1. FC Magdeburg ist David Kinsombi seit Sommer 2016 in der 2. Bundesliga unterwegs - 180 Spiele, 27 Tore. Zuletzt lief er 27-mal für Sandhausen auf. Nach dem Abstieg des SVS bleibt zumindest Kinsombi in der Zweitklassigkeit, der SC Paderborn hat den Mittelfeldspieler unter Vertrag genommen.

"Wir sind sehr weit in der Kaderplanung", hatte Sandhausens Präsident Jürgen Machmeier nach dem 0:1 in Heidenheim und dem damit verbundenen Abstieg vergangenes Wochenende erklärt - Kinsombi wird nicht mehr im Aufgebot stehen und am Wiederaufstieg mitarbeiten.

Vielmehr soll er nun in Paderborn seine Stärken einbringen. "Wir verfolgen in unserer Transferpolitik eine gute Mischung aus talentierten jungen Spielern und gestandenen Akteuren, die die 2. Bundesliga gut kennen“, meinte SCP-Geschäftsführer Sport Benjamin Weber.

„David zählt zu den erfahrenen Profis in der 2. Bundesliga, hat dort mehrfach im oberen Tabellendrittel gespielt und strahlt Torgefahr aus", urteilt Weber über den dritten Neuzugang der Paderborner.