Er pfiff schon zweimal Tuchel gegen Real: Marciniak leitet Bayerns Rückspiel

Die UEFA hat den Schiedsrichter für Bayerns Rückspiel gegen Real Madrid festgelegt. Der FCB hat unter der Leitung von Szymon Marciniak eine bessere Bilanz als die Königlichen.

Clement Turpin hat vorgelegt. Mit einer angenehm großzügigen Linie allgemein und zwei schnellen wie korrekten Elfmeter-Entscheidungen im Konkreten leitete der französische Unparteiische das Champions-League-Halbfinal-Hinspiel zwischen dem FC Bayern und Real Madrid (2:2) gut bis sogar sehr gut (kicker-Note 1,5). Jetzt steht fest, wer am Mittwoch (21 Uhr, LIVE! bei kicker) das Rückspiel pfeifen wird.

Die Wahl der UEFA fiel auf einen Mann, der sich auf diesem Niveau wiederholt bewiesen hat: Szymon Marciniak. Der 43 Jahre alte Pole hatte schon das CL-Finale 2023 zwischen Manchester City und Inter Mailand (kicker-Note 3,5) gepfiffen, außerdem durfte er das WM-Finale 2022 leiten. Für seine Leistung beim Showdown zwischen Argentinien und Frankreich, als er sogar drei Strafstöße korrekt pfiff, erhielt er die glatte kicker-Note 1.

In der laufenden Königsklassen-Saison kam Marciniak bisher viermal zum Einsatz. Dabei saßen die Gelben Karten locker. Bei Borussia Dortmunds 0:0 gegen die AC Mailand in der Gruppenphase verteilte er ebenso fünf Verwarnungen wie beim 1:0-Sieg von Lazio Rom gegen Feyenoord Rotterdam und im Achtelfinal-Rückspiel zwischen Atletico Madrid und Inter Mailand (5:3 n. E.) - sein bisher einziges K.-o.-Runden-Spiel in dieser Saison. Gleich neunmal zückte er den Karton beim 1:1 zwischen Paris Saint-Germain und Newcastle United. Rot zeigte er nicht.

Tuchel traf zweimal auf Marciniak und Real - und verlor nie

Bayern oder Real pfiff Marciniak (seit 2014/15 insgesamt 47 CL-Einsätze) in dieser Spielzeit noch nicht, aber in der Vergangenheit - mit der besseren Bilanz für die Bayern. Marciniak leitete bisher drei ihrer Spiele in der Königsklasse, darunter zwei Siege gegen Benfica 2015/16 und 2021/22. Außerdem eine Niederlage gegen Atletico Madrid 2016/17.

Real-Spiele pfiff einer der Besten seines Fachs schon sechsmal - mit einer komplett ausgeglichenen Bilanz. Madrid gewann unter Marciniaks Leitung 2015/16 gegen die Roma und 2021/22 gegen Sheriff Tiraspol, spielte gegen Thomas Tuchels BVB 2016/17 aber ebenso remis wie 2017/18 gegen Tottenham. Im Viertelfinal-Rückspiel 2021/22 gegen Chelsea - und erneut gegen Tuchel - reichte Real eine knappe Niederlage zum Weiterkommen, bei ihrem jüngsten Einsatz mit Marciniaks Beteiligung, dem Halbfinal-Rückspiel des Vorjahres, kamen die Königlichen bei Manchester City unter die Räder.