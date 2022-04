In der Verlängerung: Benzema köpft Real gegen starke Blues ins Halbfinale

Real Madrid hat nach einem spektakulären Spiel das Halbfinale der Champions League erreicht. Obwohl die Madrilenen im Rückspiel gegen Chelsea nie vorne lagen, setzten sie sich in der Verlängerung mit einer nominellen 2:3-Niederlage durch.

Reals Trainer Carlo Ancelotti wechselte nach dem 2:0 gegen Getafe satte fünfmal und brachte die Verteidiger Mendy, Nacho und Carvajal sowie die Mittelfeldspieler Kroos und Modric für Eder Militao (Gelbsperre), Marcelo, Vazquez, Camavinga und Rodrygo (alle auf der Bank). Chelsea-Coach Thomas Tuchel nahm nach dem 6:0 bei Southampton nur einen Wechsel vor: James ersetzte Christensen (Bank).

Werners kuriose Vorlage auf Mount zum 1:0

Die Partie startete schwungvoll. Beide Teams suchten den Weg nach vorne, häufig über die Außen. Allen voran Vinicius Junior sorgte für Betrieb - Chancen waren dennoch Mangelware, es ging in der Anfangsphase oft hin und her. Nach 15 Minuten zappelte die Kugel aber plötzlich im Netz: Bemerkenswert war dies, weil Chelsea gleich mit dem ersten ernsthaften Schussversuch in Führung ging: Mount verwandelte nach einer eher zufälligen Verlängerung von Werners Knie im Strafraum eiskalt.

Chelsea erhöhte den Druck und ließ Real kaum zur Entfaltung kommen. Benzema & Co. wurden bei ihren Abschlüssen (beispielsweise in Minute 23) stets geblockt. Jedoch entwickelte auch Chelsea keine hervorragenden Ideen, weswegen das Spiel an Fahrt verlor. Real verteidigte das 1:0 zur Pause, hatte aber auch keine große Mühe. Einzig Rüdiger sorgte aus der Distanz für etwas Gefahr (34.).

Rüdiger per Kopf - und ein munterer Schlagabtausch

Mit Wiederanpfiff wurde es gefährlicher: Zunächst lud Courtois seinen Ex-Klub Chelsea fast zum Toreschießen ein, Casemiro war gegen Havertz aber hellwach (47.). Wenig später fiel dennoch das 2:0: Rüdiger stieg nach einer Ecke am höchsten und nickte den Ball rechts unten ins Netz (51.). Real versuchte direkt danach zurückzukommen, fand aber nicht an der starken Blues-Abwehr vorbei.

In der Folge wurden die Defensivreihen in der packenden zweiten Hälfte so richtig gefordert: Auf beiden Seiten häuften sich die Chancen, weil auch Real mitspielte und Fede Valverde fast das 1:2 besorgte (62.). Im direkten Gegenzug stand es plötzlich 3:0 für Chelsea - wegen eines Handspiels vom vermeintlichen Torschützen Marcos Alonso (63.) kassierte der VAR den Treffer zu Recht ein. Madrids Top-Stürmer Benzema traf dagegen nur die Latte (66.).

Werner trifft zum 3:0, hat die Rechnung aber ohne Modric gemacht

Die Deutschen auf Seiten der Londoner sorgten anschließend für Furore: Hinten ging Rüdiger bei einem Kroos-Pass vorm Strafraum entscheidend dazwischen (68.) - und vorne traf Werner zum 3:0! Der Angreifer ließ Casemiro und Alaba alt aussehen und vollendete aus kurzer Distanz (75.). Damit wäre Chelsea weiter gewesen.

In der Schlussphase ging es daher weiter heiß her, Real erhöhte den Druck. Neben einem goldenen Händchen von Coach Carlo Ancelotti sorgte auch ein goldenes Füßchen tatsächlich für den 1:3-Anschluss: Modric löffelte den Ball mit dem Außenrist haargenau auf Joker Rodrygo, der unmittelbar nach seiner Einwechslung per Volley traf (80.). Chelseas Einwechselspieler Pulisic verpasste es in der Nachspielzeit dagegen, die Londoner wieder in Führung und in Ekstase zu versetzen (90.+2, 90.+4).

Benzema wird zu Chelseas Albtraum, und auch Courtois agiert gegen seinen Ex-Klub stark

Diese besorgte in der Verlängerung ein anderer - und wer konnte das sein, wenn nicht Real-Stürmer Benzema: Der Kapitän sorgte mit seinem vierten Treffer in beiden Begegnungen für das 3:2, nachdem er sich gegen Rüdiger und die schlecht aussehende Chelsea-Abwehr durchsetzte (96.). Ansonsten schossen James (94.) für Chelsea und Camavinga für Madrid (103.) knapp über die Tore.

Die restliche Verlängerung über gingen vor allem die Gäste vorne ins Risiko. Real Madrids Keeper Courtois, der Havertz am eigenen Fünfer per Haken ins Leere grätschen ließ (110.) und gegen Ziyech parierte (114.), schien unüberwindbar. Letztlich sorgte aber Chelseas Chancenwucher für das Ausscheiden des Titelverteidigers: Havertz, der völlig frei drüber köpfte (117.), und auch Joker Jorginho (119.) vergaben zum Schluss.

Real Madrid hat somit trotz einer 2:3-Niederlage das Halbfinale der Champions League erreicht und muss am 27. April - zunächst auswärts - beim Sieger zwischen City und Atletico ran. In der Liga geht es für Real am Sonntag (21 Uhr) beim FC Sevilla weiter. Chelsea empfängt am selben Tag (17.30 Uhr) Crystal Palace.