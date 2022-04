Werner und Havertz treffen beim 6:0: Chelsea schießt sich für Real warm

Der FC Chelsea hat sich nach der Niederlage gegen Real Madrid den Champions-League-Frust von der Seele geschossen und den FC Southampton mit 6:0 abgefertigt. Timo Werner und Mason Mount trafen jeweils doppelt.

Von der ersten Minute an waren die Machtverhältnisse geklärt: Chelsea machte das Spiel, Southampton lief nur hinterher. Bereits in den Anfangsminuten fiel das Defensivkonstrukt der Hausherren auseinander - die erste Chance für die Blues hatte Werner, der aus 15 Metern unbedrängt den Pfosten traf (3.). So ließ auch der erste Treffer nicht lange auf sich warten: Nach einer brillanten Volley-Vorlage von Mount hämmerte Marcus Alonso die Kugel in die Maschen (8.).

Chelsea entfesselt, Saints von der Rolle

Nur wenige Minuten später klingelte es erneut: Mount leitete einen Angriff zunächst selbst ein, verwandelte dann per Fernschuss eine abgeblockte Hereingabe trocken im linken unteren Eck (16.). Southampton fiel völlig auseinander, Chelsea spielte munter auf: Nach einigen vergeben Großchancen schnappte sich Werner einen missglückten Rückpass von Ward-Prowse, umkurvte Forster und schob zum 3:0 ein (21.).

Doch damit noch nicht genug: Nach einem Ballgewinn vor dem gegnerischen Sechzehner hämmerte Werner die Kugel nach einem schicken Solo erneut an den Pfosten, diesmal stand der mitgelaufene Havertz aber goldrichtig und schob zum 4:0 ins leere Tor ein (31.). In der Folge schalteten die Blues drei Gänge zurück, von Southampton kam weiterhin kaum etwas. Kurz vor dem Pausenpfiff kam Chelsea noch mehrmals gefährlich vor das Tor, doch drei starke Paraden von Forster verhinderten weitere Gegentreffer. So ging es mit dem 4:0 in die Pause.

Werner und Mount mit Doppelpack

Nach Wiederanpfiff schienen sich die Saints zunächst gefangen zu haben, Chelsea wirkte in den ersten Minuten eher passiv. Dann drehten die Blues aber noch mal auf: Nach einem Lupfer von Kante wehrte Forster die Kugel nach links ab, dort stand jedoch der mitgelaufene Werner, schob die Kugel ins Netz und schnürte so seinen Doppelpack (49.). Einige Minuten später machte dann Mount das halbe Dutzend voll: Nachdem Pulisic und Werner aus kurzer Distanz am trotz der vielen Gegentore starken Forster scheiterten, war es der Engländer, der das Leder zum 6:0 über die Linie drückte (54.).

Chelsea festigt CL-Platz

In der Folge pendelte sich die Partie in ein Muster ein: Chelsea schob sich den Ball hin und her und legte sich den Gegner zurecht, die Hausherren standen tief und waren darauf bedacht, nicht noch mehr Gegentreffer zu kassieren. Der Angriffssturm der Gäste war vorüber, allein Alonso verpasste in der 74. Minute knapp einen siebten Treffer.

Die Partie plätscherte dem Abpfiff entgegen, nennenswerte Offensivaktionen gab es nicht mehr. Die Blues festigen durch das 6:0 den dritten Tabellenplatz und können mit viel Selbstvertrauen ins CL-Viertelfinal-Rückspiel gegen Real Madrid gehen. Für Southampton ist es die dritte Heimniederlage in Serie.