"Er hat diese Chance verdient": Virkus stellt sich vor Farke

Vier Spieltage hat Borussia Mönchengladbach in dieser verkorksten Saison noch zu überstehen. Die Trainerfrage stellt sich derweil nicht.

Bei der Borussia sehnt man sich dem Ende der Saison entgegen. In Stuttgart (1:2) setzte es am letzten Wochenende die zweite Niederlage in Folge, die Stimmung im Fanblock kippte anschließend. Die Verantwortlichen können den Frust der eigenen Anhänger völlig nachvollziehen, gleichzeitig liegt Daniel Farke daran, die Situation zu "versachlichen".

Dass der Trainer der Fohlen natürlich nicht zufrieden war mit dem Auftritt beim VfB, stand außer Frage. "Von der Idee, wie wir Fußball spielen wollen, hat uns in Stuttgart eine Menge gefehlt", so Farke am Donnerstag auf der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Bochum (Samstag, 15.30 Uhr, LIVE! bei kicker). Gefehlt haben dort mit Ramy Bensebaini, Marcus Thuram und Kouadio Koné auch drei Stammspieler, ohne das Trio entwickelte Gladbach einfach zu wenig Torgefahr.

"Wir müssen einiges tun im Sommer"

Der Kader der Fohlen ist nicht breit genug, um Ausfälle dieser Art zu kompensieren. Weil Bensebaini und Thuram nach dieser Saison ohnehin nicht mehr in Gladbach spielen, müssen diese Positionen auf Dauer neu besetzt werden. "Wir müssen einiges tun im Sommer, wir müssen einen Umbruch einleiten und einiges, was dem Kader fehlt, dazufügen", weiß Farke.

Bis dahin muss die Borussia aber noch viermal in der Bundesliga auflaufen und dabei laut Farke versuchen, "den Laden zusammenzuhalten". Denn gesichert ist Gladbach mit 36 Punkten noch nicht final, bei einer Niederlage gegen Bochum könnten die Fohlen nochmal unter Druck geraten.

Lainer darf wohl wieder ran - Omlin nicht im Training

Weil solche Gedankenspielchen nach 30 Spieltagen noch immer um den Borussia-Park schwirren, ist laut Sportdirektor Roland Virkus "der gesamte Klub nicht zufrieden" - vor allem nicht mit dem "Wie". Zur Diskussion steht Coach Farke aber nicht, zu kompliziert ist die Lage mit dem bevorstehenden Umbruch im Sommer. "Daniel hat gezeigt, dass er das meistern kann. Er hat diese Chance verdient", so Virkus.

Die Chance in der Startelf wird am Samstag aller Voraussicht nach wieder Stefan Lainer bekommen. Der Österreicher verdrängte in Stuttgart Joe Scally auf die Bank, machte dort laut Farke "ein ordentliches Spiel". Trotz einer Erkältungswelle unter der Woche dürften keine neuen Ausfälle dazukommen. Torhüter Jonas Omlin trainierte am Donnerstag zwar nicht, beim Schweizer sollte es sich aber nur um eine Vorsichtsmaßnahme handeln. Einem Einsatz dürfte somit nichts im Weg stehen.