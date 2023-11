Entwarnung bei Millot

Die Nachricht, dass Enzo Millot wegen einer Knieverletzung das Trainingslager der französischen U 21 verlassen musste, sorgte beim VfB für Aufregung. Doch die genaueren Untersuchungen in Stuttgart förderten lediglich eine Knieprellung zutage.

Kann am Dienstag möglicherweise wieder trainieren: Enzo Millot. IMAGO/Sportfoto Rudel

Nachdem Enzo Millot von Frankreichs früherem Weltklassefußballer und heutigem U-21-Nationaltrainer Thierry Henry erneut in die jüngere Auswahl der Equipe Tricolore nominiert worden war, träumte der Wahl-Stuttgarter von seinem ersten Einsatz in Blau. In der Länderspielperiode im Oktober hatte es gegen Slowenien und Bosnien-Herzegowinia zu keinem Platz im Spieltagskader und zum Abschluss gegen Zypern zu 90 Minuten auf der Bank gereicht. In der aktuellen Spielrunde machte sich der 21-Jährige berechtigte Hoffnungen auf sein Debüt - doch der Traum platzte.

Wegen eines Schlags auf das Knie musste Millot die Partie vom vergangenen Freitag gegen Österreich sausen lassen und vorzeitig die Nationalmannschaft verlassen. Der Offensivmann, der in den Jahrgängen U 16, U 17 und U 18 bereits 33 Mal (fünf Tore) für Frankreich spielte und 2019 für die U 17 sogar an einer Europameisterschaft und Weltmeisterschaft teilgenommen hat, reiste zurück nach Stuttgart. Genauere Untersuchungen folgten. Die Sorge, dass sich der junge Franzose, der von der AS Monaco zum VfB gekommen war, schwerer verletzt haben könnte, blieb allerdings unbegründet.

Möglicherweise kann Millot am Dienstag wieder trainieren

Die Blessur stellte sich als schmerzhafte, aber folgenlose Knieprellung heraus. Es konnten keine strukturellen Schäden festgestellt werden. Möglicherweise kann Millot bereits am Dienstag, wenn die Mannschaft von Trainer Sebastian Hoeneß in die neue Woche startet, sogar wieder ins Training einsteigen. Einem Einsatz im nächsten Auswärtsspiel der Schwaben am kommenden Samstag bei Eintracht Frankfurt sollte nichts im Wege stehen.

Der seit August 2021 für den VfB aktive Mittelfeldspieler hat sich nach längeren Anlaufschwierigkeiten zum Ende der vergangenen Spielzeit unter Chefcoach Hoeneß zu einem Leistungsträger entwickelt. In dieser Saison kam Millot bisher auf zwei Tore und einen Assist in neun Einsätzen sowie jeweils einen Treffer und eine Vorarbeit in zwei Partien im DFB-Pokal.