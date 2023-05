Entwarnung bei getackertem Hummels: "Nichts, was ihn aus der Bahn wirft"

Als Borussia Dortmunds Spieler den Treffer zum 3:0 in Augsburg bejubelten, wurde Mats Hummels gerade in die Katakomben geführt. Für den Innenverteidiger war das Spiel frühzeitig beendet, Trainer Edin Terzic gab später Entwarnung.

Ein Veilchen ziert Mats Hummels' Auge, doch alles halb so wild. IMAGO/RHR-Foto

Als der BVB am Sonntagabend in Augsburg längst alle Weichen auf Eroberung der Tabellenführung gestellt und kurz vor Schluss bereits mit zwei Toren geführt hatte, meldete sich der FCA noch einmal bei der Ausführung einer Ecke im Strafraum von Borussia Dortmund an. Gefahr für das Tor von Gregor Kobel kam dabei nicht auf, wohl aber für das Auge von Mats Hummels.

Die Ecke in der 89. Minute klärte der 34-Jährige am ersten Pfosten mit dem Kopf ins Toraus, doch auch Augsburgs Maximilian Bauer war zum Ball gegangen und traf dabei mit dem Knie Hummels am Auge. Der Dortmunder Kapitän ging sofort zu Boden und gab den Betreuern ein Signal. Unter dem linken Auge war schnell eine Platzwunde zu erkennen. Sorgen kamen auf.

Nach Schlusspfiff gab Trainer Edin Terzic jedoch Entwarnung. Hummels, dessen Ersatz Nico Schlotterbeck in den Schlussminuten noch das 3:0 durch Julian Brandt vorbereitete, wurde zwar "am Auge getackert" und habe "ein ganz schönes Veilchen" abbekommen, aber, er sei "happy und wir uns sicher, dass es nichts ist, was ihn aus der Bahn wirft."

Hummels meldet sich auf Social Media

Und diesen Eindruck vermittelte Hummels schon wenige Minute nach seiner Auswechslung selbst. Wurde er während Brandts Treffer noch gestützt vom Platz geführt, war er nach Abpfiff und erfolgreicher Behandlung schon wieder unter seinen feiernden Teamkollegen auf dem Platz zu sehen.

Aus der Kabine lud er im Anschluss ein Foto seines Auges in den Sozialen Medien hoch, untertitelt mit den Worten "Worth it" ("Es hat sich gelohnt") - und gibt sich siegessicher vor dem alles entscheidenden Spiel um die Meisterschaft am 34. Spieltag gegen Mainz: "90 Minuten noch!"