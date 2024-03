Enttäuschter Adamyan: "Wir fallen auseinander"

Am Freitagabend traf Sergis Adamyan erstmals seit über einem Jahr in der Bundesliga. Freuen konnte sich der Armenier darüber aufgrund der 1:5-Klatsche gegen Leipzig jedoch nicht.

Als Sergis Adamyan nach Abpfiff im Rhein-Energie-Stadion ans DAZN-Mikrofon trat, war dem Kölner Angreifer anzusehen, dass die vorangegangenen 90 Minuten Spuren hinterlassen hatten. Nicht nur hatte der erneut als Mittelstürmer aufgebotene Ex-Hoffenheimer sich bis zu seiner Auswechslung zehn Minuten vor Schluss körperlich aufgerieben, die herbe 1:5-Pleite gegen RB Leipzig hatte mental gewirkt.

Adamyan beendet Durststrecke

Auch der zwischenzeitliche Treffer zum Ausgleich, immerhin Adamyans erstes Bundesligator nach 559 Tagen, heiterte den Armenier in der Retrospektive nicht mehr auf. "Wirklich gar nicht" könne er sich über das persönliche Erfolgserlebnis freuen, zu deutlich war auch die zweite Niederlage gegen die Sachsen nach dem 0:6 im Hinspiel ausgefallen.

"In der zweiten Halbzeit fallen wir auseinander. Das darf uns nicht passieren", brachte der 30-Jährige auf den Punkt, was speziell zwischen Minute 63 und 70 passiert war. Gleich drei Gegentreffer hatten sich die Kölner in dieser kurzen Zeitspanne gefangen, was Adamyan sichtlich ratlos zurückließ: "Das kann man nicht erklären."

Köln muss Klatsche "schnell aus den Köpfen kriegen"

Zwar müsse sich der 1. FC Köln eingestehen, "dass Leipzig die besseren Einzelspieler hat", als ausreichendes Argument für die Deutlichkeit der Niederlage könne dies aber nicht herhalten: "Wir haben gezeigt, dass wir das als Mannschaft kompensieren können. Da müssen wir die Räume enger machen und dürfen sie nicht so einfach aufdrehen lassen."

Klar umrissene Verbesserungsansätze, denen die Kölner im Trainingslager im spanischen Algorfa kommende Woche nachgehen müssen, ehe es im Abstiegskampf in den Endspurt geht. Zuvor kommt es laut Adamyan aber noch auf etwas ganz anderes an: "Wir strotzen nicht vor Selbstvertrauen, das müssen wir schnell aus den Köpfen kriegen."