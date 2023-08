Entspannter Ulreich: "Ich will das Vertrauen zurückzahlen"

Im Mittelpunkt stand Harry Kane, Bayerns neuer Weltklassestürmer. Doch auch Sven Ulreich durfte nach dem 4:0 gegen Werder Bremen zufrieden sein. Seinen Platz hat der Torwart trotz eines bevorstehenden Neuzugangs vorerst sicher.

Viel zu tun hatte der 35-jährige Sven Ulreich in Bremen nicht, wirkte dennoch souverän und durfte sich über eine Partie ohne Gegentor freuen. Der ewige Stellvertreter Manuel Neuers wird auch in den kommenden Partien im Tor stehen. Zwar steht die Verpflichtung von Daniel Peretz (23, Maccabi Tel Aviv) unmittelbar bevor, doch muss sich der Neuzugang erst eingewöhnen, der einen Vierjahresvertrag unterschreiben und eine Ablöse im mittleren einstelligen Millionenbereich kosten soll.

Ulreich kennt die Abläufe beim FC Bayern dagegen seit vielen Jahren. Seit 2015, um genau zu sein, mit der einjährigen Unterbrechung beim HSV 2020/21. "Ich freue mich, dass ich das Vertrauen der Verantwortlichen habe und möchte es mit meiner Leistung zurückzahlen in den nächsten Wochen, bis Manu zurückkommt. Ich muss mich konzentrieren, egal, was drumherum diskutiert oder geschrieben wird", sagte er nach dem Auftaktsieg in den Katakomben des Weserstadions.

Neuer macht nach einem weiteren kleinen Eingriff an seinem im Dezember gebrochenen Unterschenkel deutliche Fortschritte und könnte laut Trainer Thomas Tuchel in zwei bis drei Wochen ins Mannschaftstraining zurückkehren. Danach soll es mit einem Comeback schnell gehen. Ob es so kommt? Abwarten, bis dahin steht Ulreich parat. "Ich sehe das ganz entspannt, weiß, dass es immer viele Diskussionen beim FC Bayern gibt. Ich bin schon viele Jahre dabei, habe versucht, mich auf mein Training und meine Leistung zu konzentrieren. Ich kann nicht beeinflussen, was entschieden wird oder wer kommt."

Den baldigen Kollegen Peretz habe er bei der U-21-Europemeisterschaft ein bisschen verfolgt. "Ein junger Keeper. Ich glaube, ein guter Fang für die Zukunft, der sich bei uns entwickeln kann. Mit Manu und mir hat er gute Leute um sich, um ein bisschen was zu lernen", heißt Ulreich den neuen Mitspieler und Konkurrenten willkommen, lässt mit dieser Aussage aber auch durchblicken, dass sich an der aktuellen Hackordnung noch nichts ändern soll.

Die Gegenwart heißt Ulreich

Ulreichs Vertrag läuft wie der von Neuer bis 2024. Doch die Gegenwart ist im Fußball meist wichtiger als die Zukunft, und die Gegenwart heißt Ulreich. Zumindest auch gegen den FC Augsburg und bei Borussia Mönchengladbach vor der ersten Pause wegen der Länderspiele.