"Entscheidung aus tiefstem Herzen": Gondorf macht im Sommer Schluss

Am Samstag war noch unklar, wie es bei Ex-Nationalspieler Lars Stindl und bei Kapitän Jerome Gondorf über den Sommer hinaus beim Karlsruher SC weitergehen wird, seit Sonntag ist nun zumindest die Zukunft von Gondorf geklärt.

"Wir haben mit ihm schon einige Gespräche geführt und da müssen wir schauen, in welche Richtung sich das entwickelt", hatte KSC-Sportchef Sebastian Freis in einem Sky-Interview am Rande des 2:2 gegen Fortuna Düsseldorf am Samstagabend noch mit Blick auf Jerome Gondorf erklärt. Der hat am Sonntag sein Karriereende im Sommer verkündet.

"Der Moment ist nun gekommen: Der Kapitän geht von Bord!", meldete sich Gondorf via KSC-Seite zu Wort, nach 14 Jahren im Profigeschäft, viereinhalb davon im KSC-Trikot, wird der 35-jährige Mittelfeldspieler nach der laufenden Saison seine Fußballschuhe an den Nagel hängen.

"Es ist keine einfache Situation, aber ich bin mir klar über meine Entscheidung", ließ Gondorf wissen. "Ich werde dem Fußball natürlich erhalten bleiben, werde weiter Fan des KSC bleiben, aber ich habe die Entscheidung aus tiefstem Herzen getroffen, dass nun Schluss ist, ich auf meinen Körper höre und ich mich mehr meiner Familie widmen kann."

136-mal lief Gondorf für den KSC bislang auf, 127-mal davon in der 2. Bundesliga. Auch am Samstagabend gegen Düsseldorf, als der Routinier das zwischenzeitliche 1:1 für die Badener erzielte.

Eichner: "Mein verlängerter Arm auf dem Platz"

Entsprechend äußerte sich auch Trainer Christian Eichner: "Dass Jerome von Bord geht, ist für uns alle ein sehr emotionaler Moment. Seit seiner Rückkehr zum KSC war 'Jego' von der ersten Minute an nicht nur auf dem Platz extrem wertvoll, er war für mich auch als Kapitän mein verlängerter Arm auf dem Platz."

Der wird ihm ab der Saison 2024/25 fehlen.