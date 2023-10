"Enthusiasmus und absolute Akribie": Toku wird Cheftrainer in Rödinghausen

Der SV Rödinghausen hat den Posten des Cheftrainers neu besetzt. Farat Toku übernimmt den kriselnden Regionalligisten mit sofortiger Wirkung.

Unter der Regie des Interims-Trainerduos Stromberg/Warweg hatte der SV Rödinghausen mit vier Punkten aus den letzten zwei Partien zuletzt wieder in die Erfolgsspur gefunden und sich vom Tabellenkeller distanziert. Auf der Suche nach einem Nachfolger, der nach der Trennung von Cheftrainer Carsten Rump eigentlich "zeitnah" präsentiert werden sollte, nahm der sportliche Erfolg sicherlich etwas Druck aus dem Kessel, wodurch die Verantwortlichen in Ruhe Gespräche mit potenziellen Nachfolgern führen konnten.

Nun, rund zwei Wochen später, ist eben jener Nachfolger gefunden worden. Farat Toku wird künftig die Geschicke an der Seitenlinie des West-Regionalligisten leiten, das gab der SVR am Dienstagnachmittag bekannt. Der 43-jährige Fußballlehrer, der zuletzt als Co-Trainer beim türkischen Erstligisten Alanyaspor unter Vertrag stand, trainierte vor seinem Engagement in der Türkei von 2015 bis 2019 die SG Wattenscheid in der Regionalliga West, sowie Viktoria Berlin in der 3. Liga - und ist somit bestens qualifiziert für die Aufgabe in Rödinghausen.

Vorfreude und Überzeugung

Diese Ansicht teilen auch die Verantwortlichen in Rödinghausen. "Wir haben in den vergangenen Tagen einige spannende Gespräche mit potenziellen Trainern geführt. Nach einer genauen Auswertung mit unserem Vorstand und dem Aufsichtsrat haben wir uns für Farat entschieden, der uns mit seinem klaren Plan für unsere Mannschaft, seinem Enthusiasmus und seiner absoluten Akribie überzeugt hat. Er kennt die Liga und unsere Spieler gut, weshalb wir uns sicher sind, dass er sich schnell einfinden wird", so Sportdirektor Alexander Müller.

Toku kann es dagegen kaum erwarten, endlich loszulegen und freut sich "auf die neue Aufgabe mit einer Mannschaft, die aktuell definitiv unter ihren Möglichkeiten performt." Die Marschrichtung für die kommenden Wochen ist ebenfalls festgelegt. "Wir haben nun viel Arbeit vor uns und wollen am Samstag mit einem positiven Ergebnis gegen Oberhausen starten", so der neue Cheftrainer des SVR, der bereits am heutigen Dienstag das erste Training leiten wird.