Rödinghausen trennt sich von Coach Rump

Der SV Rödinghausen hat Cheftrainer Carsten Rump freigestellt. Auch sein "Co" Massimilian Porcello muss gehen. Offenbar hat man einen Nachfolger schon in der Hinterhand.

Trainerwechsel bei Liga-Mitfavorit SV Rödinghausen: Cheftrainer Carsten Rump und sein Assistent Massimilian Porcello müssen gehen, wie der Verein auf seiner Homepage schreibt: "Wir haben mit Carsten und Massi eine sehr erfolgreiche Zeit gehabt, nachdem sie in einer schwierigen Situation zu uns gekommen sind. Wir schätzen beide sehr, weshalb uns diese Entscheidung alles andere als leichtgefallen ist", lässt sich Geschäftsführer Alexander Müller zitieren. "Nach einer ausgiebigen Analyse der sportlichen Entwicklung sind wir jedoch zu dem Entschluss gekommen, dass es richtig ist, mit einer Veränderung auf der Trainerposition neue Impulse zu setzen."

Rump kam im August 2021 an den Wiehen und holte mit dem SVR gleich in seiner ersten Saison den Westfalenpokal. Co-Trainer Massimilian Porcello stand seit Juli 2022 neben ihm an der Seitenlinie, nachdem er zuvor bereits als Videoanalyst für den Verein tätig war. In der vergangenen Spielzeit landete Rödinghausen unter dem Duo auf Rang vier, zählte zu Saisonbeginn noch zu den Mitfavoriten auf den Titel in der Regionalliga West.

Nachfolger soll zeitnah vorgestellt werden

Die sportliche Realität aber sieht anders aus: Nach elf Spieltagen steht der SV Rödinghausen mit nur zwölf Punkten auf Rang zwölf der Tabelle. Zuletzt verlor man das Duell bei Kellerkind SC Wiedenbrück mit 0:1. Zu viel für die Verantwortlichen, die nun einen Nachfolger für den Ex-Profi an der Seitenlinie (Arminia Bielefeld, VfB Lübeck) suchen. Oder vielmehr: möglicherweise schon gefunden haben. Denn ein neuer Cheftrainer soll "zeitnah" vorgestellt werden, wie der Verein schreibt. Bis dahin werden interimsweise der Trainer der U 23 Jan Stromberg und dessen "Co" Lennard Warweg die Mannschaft übernehmen.