Engpass in der Machtzentrale: Xabi Alonsos Doppelsechs zum Start steht

Nachdem sich Gustavo Puerta im Trainingslager an der Mittelhand verletzt hat, wurde der kolumbianische U-20-Nationalspieler nun wegen eines Bruchs operiert und fehlt beim Pokalspiel beim Hamburger Regionalligisten Ottensen. Der Ausfall des Talents sorgt selbst auf der mit am tiefsten besetzten Position im Kader für einen Engpass.

Beim 0:1 in San Sebastian durfte er von Beginn an 45 Minuten spielen, beim 2:1 in Marseille kam er in der letzten halben Stunde zum Einsatz. Gustavo Puerta, zu Beginn der Vorbereitung ein sicherer Kandidat für eine Ausleihe, hat seinen Status im Kader von Xabi Alonso in den vergangenen Wochen deutlich verbessert.

Dennoch wird der kolumbianische U-20-Nationalspieler beim Pflichtspielauftakt fehlen. Nach einer Operation wegen einer Fraktur an einem Mittelhandknochen fällt der Mittelfeldspieler, bei dem noch nicht entschieden ist, ob er bei Bayer bleibt oder zwecks Spielpraxis erneut verliehen wird, für die Partie beim Hamburger Regionalligisten Teutonia Ottensen aus.

Andrich braucht noch ein wenig

Am Hamburger Millerntor, wo die Partie ausgetragen wird, hätte Puerta, der bei seiner halbjährigen Leihe zum 1. FC Nürnberg in der ersten Jahreshälfte in der 2. Liga überraschenderweise ohne jeden Einsatz geblieben war, sonst mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit im 20-er-Aufgebot gestanden. Als Lohn für seine Leistung in der Vorbereitung - und auch aufgrund der noch nicht vorhandenen Kadertiefe.

Kurios: Ausgerechnet im hart umkämpften Leverkusener Machtzentrum, der Doppelsechs, für die sechs Akteure des in der Breite noch verbesserungswürdigen Kaders prinzipiell infrage kämen, ergibt sich am Samstag alles von allein. Der neue Chef, Granit Xhaka, und Weltmeister Exequiel Palacios werden vor der Abwehr spielen. Für Robert Andrich, der nach einem Mittelfußbruch bislang zwei Kurzeinsätze bestritt, käme ein Startelfeinsatz noch zu früh.

Wer sind die anderen Alternativen?

Nach Puertas Ausfall bleibt Xabi Alonso einzig Nadiem Amiri als bundesligaerfahrene Alternative, die fit für 90 Minuten wäre. Allerdings ist der Allrounder, dessen Zukunft bei nur einem Jahr Restlaufzeit seines Vertrages weiter offen ist, bei Xabi Alonso bislang als Alternative für die linke Offensivposition im 4-2-3-1 eingeplant. Youngster Noah Mbamba (18, eine Bundesligaminute) muss ohnehin noch reifen.

Doch schon zum Ligastart wird sich die Situation entspannen: Dann dürfte Andrich wieder ein Kandidat für die Anfangsformation sein - und auch Puerta für das Spieltagsaufgebot bereitstehen.