Endspiel "vorgezogen": Kiel trifft im Pokal-Viertelfinale auf Magdeburg

Am Tag der Kadernominierung für die Handball-WM 2023 wurden auch die Viertelfinals im DHB-Pokal ausgelost. In der Runde der letzten Acht kommt es zur Neuauflage des Endspiels der Vorsaison: Meister Magdeburg gastiert bei Titelverteidiger Kiel.

Am Freitag geht es in Handball-Deutschland Schlag auf Schlag: Erst wurde der deutsche Kader für die Handball-WM 2023 in Polen und Schweden (11. bis 29. Januar) präsentiert, dann die Viertelfinals im DHB-Pokal ausgelost. Als Losfee fungierte am Freitag die ehemalige Fußball-Nationalspielerin Sonja Fuss, die ehrenamtlich als Sportbotschafterin der Stadt Köln tätig ist.

Und einen echten Kracher zog Fuss aus der großen Loskugel, denn es wird zur Neuauflage des Endspiels der Vorsaison kommen. Am 24. April 2022 hatte sich der THW Kiel mit 28:21 gegen den späteren Meister Magdeburg durchgesetzt. Das jüngste Bundesliga-Duell in Magdeburg entschieden ebenfalls die "Zebras" für sich. Nun treffen beide Mannschaften in Kiel erneut aufeinander.

Andernorts bekommt es Kiels Erzrivale aus Flensburg mit der HSG Wetzlar zu tun. Die SG, die erstmals unter Cheftrainer Maik Machulla in einem Pokal-Viertelfinale steht, kann noch vor Jahreswechsel "proben". Im letzten Spiel des Kalenderjahres gastiert am 27. Dezember ausgerechnet die HSG in der "Hölle Nord". Gummersbach war als letztjährigem Zweitligisten ein Heimspiel sicher, sodass der TBV Lemgo Lippe - eigentlich an erster Stelle gezogen - auswärts um einen erneuten Platz im Final Four kämpfen muss.

Recken oder Löwen? - Umzug nach Köln

Ein Auswärtsspiel vor der Brust haben auch Nationalspieler Juri Knorr und seine Rhein-Neckar Löwen. Der zweimalige deutsche Meister streitet mit der TSV Hannover-Burgdorf um einen Platz im Halbfinale. Für Recken-Coach Christian Prokop wäre ein Sieg in diesem Spiel fraglos der größte Erfolg in der bisherigen Amtszeit, die Ende November vorzeitig bis 2025 ausgeweitet wurde.

Das Pokal-Achtelfinale, das komplett am 21. und 22. Dezember über die Bühne gegangen war, blieb frei von Überraschungen: Die Mitfavoriten Magdeburg (43:31 gegen den BHC), Flensburg (35:28 gegen Hamburg) und Kiel (35:28 gegen Zweitligist Bietigheim) gewannen allesamt.

Durchaus zittern mussten allerdings die TSV Hannover-Burgdorf und die HSG Wetzlar. Die Recken lagen bei Zweitligist Dessau-Roßlauer HV zur Pause mit drei Toren hinten (11:14), drehten den Spieß aber letztlich noch um (29:27). Auch die HSG hatte bei Traditionsklub TV Großwallstadt, aktueller 13. der 2. Liga, zu kämpfen, gewann aber ebenso nach Pausenrückstand (25:23).

Die vier Viertelfinals werden am 4. und 5. Februar 2023 ausgetragen. Das Finalwochenende steigt am 15. und 16. April - diesmal allerdings in Köln. Nach 29 Jahren findet das Final Four nicht mehr in der Hansestadt Hamburg statt. Wie HBL-Geschäftsführer Frank Bohmann diesen Schritt seinerzeit begründete, lesen Sie im kicker-Interview zu dem Thema.

Das DHB-Pokal-Viertelfinale im Überblick:

SG Flensburg-Handewitt - HSG Wetzlar

TSV Hannover-Burgdorf - Rhein-Neckar Löwen

THW Kiel (Titelverteidiger) - SC Magdeburg

VfL Gummersbach - TBV Lemgo Lippe