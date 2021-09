Von Hamburg nach Köln: Final Four um den DHB-Pokal zieht um

Nach dann 29 Jahren wird der Handball-Pokalsieger ab 2023 nicht mehr in Hamburg, sondern in Köln gekrönt.

Das Final Four in Hamburg war seit 1994 einer der Höhepunkte einer jeden Handball-Saison. imago images / wolf-sportfoto

Die Kölner Lanxess Arena, die 19.750 Zuschauern Platz bietet, wird ab 2023 Gastgeber des Finalturniers um den DHB-Pokal, wie die Handball-Bundesliga (HBL) am Donnerstag mitteilte.

"Das Final Four um den DHB-Pokal war in den vergangenen 20 Jahren Innovationstreiber, medialer Reichweitenchampion für Klubwettbewerbe, Synonym für Spannung und beste Unterhaltung und immer restlos ausverkauft. Wir kommen also mit einer Weltklasseveranstaltung aus Hamburg nach Köln, die eine große Strahl- und Anziehungskraft hat", sagte HBL-Geschäftsführer Frank Bohmann. "Ab 2023 werden wir hier Handball-Feste feiern, die alles andere toppen werden."

Handball-Hauptstadt Köln?

Der Vertrag mit dem Arenabetreiber in der Domstadt läuft bis mindestens 2027. Erstmals soll das Finalturnier am 1. und 2. April 2023 in Köln ausgetragen werden. Seit 1994 hatte es in Hamburg stattgefunden.

Auch Kölns Oberbürgermeisterin Henriette Reker freute sich über den Standortwechsel, durch den "Köln endgültig zur Handball-Hauptstadt Europas" werde. Schon das Finalturnier um die Champions League findet seit 2010 jedes Jahr in Köln statt.