Recken verlängern mit Trainer Prokop bis 2025

Die TSV Hannover-Burgdorf und Trainer Christian Prokop haben den auslaufenden Vertrag um zwei weitere Jahre bis 2025 verlängert. Das teilten die Recken am Montag mit.

"Wir freuen uns sehr, dass wir mit der Vertragsverlängerung nun für Klarheit auf einer ganz zentralen Position gesorgt haben", sagte der Sportliche Leiter Sven-Sören Christophersen, der erst vor drei Tagen selbst bis 2025 verlängert hatte. "Die gesunde Mischung aus jungen, ehrgeizigen Talenten und gestandenen Profis passt hervorragend mit der Spielphilosophie unseres Trainers zusammen. Die aktuellen Ergebnisse unterstreichen dies, sodass wir den eingeschlagenen erfolgreichen Weg nun fortsetzen und weiter festigen wollen", so Christophersen weiter.

Ex-Nationaltrainer Prokop hatte im Sommer 2021 in Hannover angeheuert und einen Umbruch der Mannschaft mit jungen Spielern eingeleitet. In seiner ersten Saison landete der 43-Jährige mit den Recken auf dem 13. Tabellenplatz. Aktuell belegen die Niedersachsen mit 14:8 Punkten den achten Rang und klopfen weiterhin an das obere Tabellendrittel an.

"Nach anderthalb Jahren Amtszeit können wir sagen, dass es die richtige Entscheidung war und die Vertragsverlängerung eine logische Konsequenz darstellt", erklärte Christophersen. Prokop selbst fügte hinzu: "Ich freue mich, den eingeschlagenen Weg mit meiner Mannschaft weiterzugehen. Hannover ist ein ambitionierter Klub, dessen Ziel es ist, sich stabil in der oberen Tabellenhälfte der ersten Handball-Bundesliga zu präsentieren." Aktuell befinden sich die Recken dahingehend auf einem guten Weg.