Endo zurück beim VfB: "Ich hatte keine Zeit, auf Wiedersehen zu sagen"

Wataru Endo statte dem VfB Stuttgart am Mittwoch noch einmal einen Besuch ab - und sprach dabei auch über seinen turbulenten Start in Liverpool.

Für das, was Wataru Endo beim FC Liverpool erlebt hat, wurde das Wort Kaltstart erfunden. Nur einen Tag nachdem er den VfB Stuttgart Richtung Premier League verlassen hatte, wurde er im Heimspiel gegen den AFC Bournemouth (3:1) nach rund einer Stunde eingewechselt, weil Alexis Mac Allister mit Rot vom Platz geflogen war. Und so stand er schon am Spieltag darauf in Newcastle (2:1) erstmals in der Startelf - an dem die Reds nach Virgil van Dijks Platzverweis eine noch frühere Unterzahl zu verkraften hatten.

"Es war ziemlich ereignisreich", sagte Endo am Mittwoch, allerdings nicht in Liverpool oder in Genk, wo Deutschland-Schreck Japan noch am Dienstag auch das Testspiel gegen die Türkei gewonnen hatte (4:2), sondern in Stuttgart. Der Ex-Kapitän des VfB kehrte noch einmal an seine langjährige Wirkungsstätte zurück, um sich ordentlich zu verabschieden.

"Ich habe die Botschaft der Stuttgarter Fans an mich gesehen"

"Dieser Klub ist wie ein Teil meiner Familie, ich bin sehr froh, dass ich meine Teamkollegen, den Staff und die Trainer noch einmal sehen konnte. Ich hatte keine Zeit, auf Wiedersehen zu sagen", sagte Endo im Interview mit dem klubeigenen TV-Sender. "Es war eine Ehre, für diesen Klub zu spielen."

Die Geste passt zu dem Eindruck, den der "Legendo" genannte zentrale Mittelfeldspieler in Stuttgart hinterlassen hat. Am ersten Bundesliga-Spieltag hatten die VfB-Anhänger ihm für "vier Jahre Kampf und Einsatz für unsere Farben" gedankt, was auch dem 30-Jährigen nicht verborgen geblieben war. "Ich habe die Bilder im Stadion beim ersten Spiel gegen Bochum gesehen und die Botschaft der Stuttgarter Fans an mich. Dafür bin ich sehr dankbar."

Drei Spiele, drei Siege - jetzt folgen die englischen Wochen

Während den Schwaben mit sechs Punkten aus drei Spielen auch ohne Endo ein erfolgreicher Saisonstart gelungen ist, ist dessen Bilanz mit Liverpool sogar noch makellos. Von "drei Spielen und drei Siegen" konnte er am Mittwoch berichten, nachdem ihn Trainer Jürgen Klopp auch gegen Aston Villa (3:0) für einige Minuten gebracht hatte. Der Start mit den beiden Roten Karten sei allerdings "ein bisschen hart" für ihn gewesen.

Nach den beiden Länderspielen wartet nun auch die erste englische Woche auf Endo und seinen neuen Klub: Nach dem Gastspiel in Wolverhampton am Samstag (13.30 Uhr) startet Liverpool am Donnerstag (18.45 Uhr, beide LIVE! bei kicker) beim Linzer ASK in die Europa League ein.