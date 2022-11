Endo: "England habe ich noch immer im Kopf"

Am Mittwoch spielt er bei der WM 2022 mit Japan gegen Deutschland, im kicker spricht Wataru Endo aber auch über seine Zukunft - die nicht zwingend beim VfB Stuttgart liegen muss.

Mit dem VfB Stuttgart befindet sich Wataru Endo einmal mehr im Bundesliga-Abstiegskampf. Doch mittelfristig wünscht sich der Kapitän eine andere Perspektive - beim VfB oder woanders.

"Das Ziel England habe ich noch immer im Kopf", sagt der 29-Jährige im großen kicker-Interview (Montagausgabe) über seine Zukunftspläne. "Vor allem möchte ich einmal in der Champions League spielen, das sage ich ganz offen."

Trotz der einmal mehr prekären sportlichen Lage - Platz 16 nach 15 Spieltagen - möchte Endo aber nicht ganz ausschließen, dass er dieses Ziel eines Tages auch in Stuttgart erreicht. "Andererseits zeigt Makoto Hasebe in Frankfurt mit dem Einzug ins Achtelfinale der Champions League, was alles möglich ist", meint der defensive Mittelfeldspieler. "Und ich fühle mich sehr wohl in Stuttgart. Der VfB hat vor 15 Jahren auch die Deutsche Meisterschaft geholt. Vielleicht ist das wieder möglich. Zunächst möchte ich mit dem VfB möglichst viel erreichen."

"Nicht nur japanische Spieler zieht es in die Bundesliga"

An der Champions League nahmen die Stuttgarter allerdings letztmals in der Saison 2009/10 teil, an der Europa League 2012/13, vielmehr folgten seitdem zwei Ab- und Aufstiege. Aktuell erscheinen Europapokal-Träumereien im "Ländle" entsprechend gewagt. Endos derzeitiger Vertrag ist noch bis Sommer 2024 gültig.

In der laufenden Bundesliga-Saison stand der 43-malige Nationalspieler, der 2018 vom belgischen Klub K. Sint-Truidense VV zum VfB gewechselt war, nur am 15. Spieltag wegen einer Gehirnerschütterung nicht in der Startelf und gehört einmal mehr zu den Schlüsselspielern. Er war es, der dem VfB mit seinem Last-Minute-Tor am finalen Spieltag der vergangenen Spielzeit gegen den 1. FC Köln den Klassenerhalt gesichert hatte.

Nicht nur für Endo bleibt die Bundesliga weiterhin sehr attraktiv. Sie "wird in Japan sehr geschätzt, sie zählt zu den fünf größten Ligen in Europa mit denen in England, Spanien, Italien und Frankreich", sagt er. "Nicht nur japanische Spieler zieht es in die Bundesliga, es schauen auch viele Trainer aus Japan nach Deutschland und auf die Bundesliga."

Warum mit Japan bei der WM zu rechnen ist, wie er die deutsche Elf einschätzt und wie sehr in seiner Heimat über die Menschenrechtslage in Katar diskutiert wird: Lesen Sie das große Interview mit Endo im kicker vom Montag - hier auch als eMagazine.