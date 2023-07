Endlich komplett: Dortmunds Start in die heiße Phase

Nach ihren internationalen Pflichten zu Ende der vergangenen Saison steigen nun auch die Nationalspieler bei Borussia Dortmund wieder ein.

Der verlängerte Urlaub endete im Kraftraum des Dortmunder Trainingsgeländes in Brackel: Am Samstag stiegen nun auch die Nationalspieler des BVB in die Vorbereitung auf die neue Saison und wurden zunächst von den Athletiktrainern zur obligatorischen Leistungsdiagnostik gebeten. Und so zeigten sich Emre Can, Nico Schlotterbeck, Salih Özcan, Gregor Kobel, Julian Brandt, Neuzugang Ramy Bensebaini, Marius Wolf und Giovanni Reyna auf den offiziellen Fotos mal konzentriert, mal entspannt auf und an diversen Fitnessgeräten. Auch der Niederländer Donyell Malen gehört zu der Gruppe der Spätankömmlinge.

Haller nutzte die freien Tage für seine persönliche Fitness

Sebastien Haller lief im Juni zwar nicht mehr für die Elfenbeinküste auf, bekam nach der durch seine Krebserkrankung extrem kraftraubenden abgelaufenen Saison aber ebenfalls einen Sonderurlaub. Die zusätzlichen freien Tage nutzte der Stürmer bereits für seine persönliche Fitness, stemmte Gewichte und erkundete die Umgebung von Dortmund joggend.

Zehn Tage nach ihren Mitspielern wurden an Haller und Co. für Trainingssteuerung und Verletzungsprävention zunächst verschiedene Tests in den Bereichen Kraft, Beweglichkeit und Gleichgewicht durchgeführt, das Vorspiel für die Rückkehr auf den Trainingsplatz Anfang der Woche. Viel Zeit bleibt den Rückkehrern ohnehin nicht in Dortmund, nach zwei rot-weißen Testspielen bei den Regionalligisten Oberhausen am Mittwoch (18 Uhr) und Erfurt am Samstag (16.30 Uhr) startet am Montag, den 24. Juli, bereits der Flieger in die USA.

In der Heimat des noch angeschlagenen Mittelfeldspielers Reyna, der nach einer erneuten Muskelverletzung zunächst individuell trainieren wird, stehen Gastspiele in San Diego, Las Vegas und Chicago an, unter anderem testet der BVB dort gegen den FC Chelsea und Manchester United. Angesichts der Flüge, der Zeitumstellung und dem Wegfall des traditionellen Trainingslagers in Bad Ragaz (Schweiz) wird Trainer Edin Terzic die kommende erste Woche mit vollem Personal in Dortmund bereits intensiv nutzen müssen. Nach der Rückkehr aus den USA bleibt dem Team nur noch rund eine Woche bis zum Pflichtspielauftakt, dem DFB-Pokal-Spiel beim TSV Schott Mainz am 12. August.