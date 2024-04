Elversbergs Kapitän Conrad hört auf: "Durchmarsch unvergesslich"

Kapitän Kevin Conrad hat mit der SV Elversberg erlebt, was nicht vielen Fußballern vergönnt ist. Jetzt zieht er nach Verletzungsproblemen im kommenden Sommer einen Schlussstrich unter seine Karriere.

"Nach dem letzten Jahr, das viel von Verletzungen geprägt war, habe ich mich schweren Herzens dazu entschieden, meine Karriere als Fußballprofi zu beenden", wird Conrad auf der Website des Zweitligisten zitiert.

Der 33-Jährige war 2020 vom SV Waldhof Mannheim zur Sportvereinigung gewechselt. Für Conrad folgten zwei Jahre in der Regionalliga Südwest, ehe 2022 der Aufstieg als Meister glückte. Die wundersame Reise des kleinen Klubs ging da aber erst richtig los und endete in der nächsten Meisterschaft 2023 in der 3. Liga und dem Durchmarsch in die 2. Bundesliga.

Conrad übernahm dabei schon in seiner zweiten Spielzeit bei der SVE die Kapitänsbinde. Doch beim Innenverteidiger kamen zuletzt immer wieder Verletzungen dazu. Muskuläre Probleme und eine Knie-Operation stoppten ihn schon in der vergangenen Spielzeit. Mittlerweile gehört er nicht mehr zur Stammformation und kam nur auf zehn Einsätze in der laufenden Saison.

"Vorbildliches Wirken als Mannschaftskapitän"

"Kevin Conrad hat großen Anteil an unseren Erfolgen in den vergangenen Jahren, nicht nur als Fußballer, sondern auch durch sein vorbildliches Wirken als Mannschaftskapitän", kommentiert Sportvorstand Ole Book das Aus zum Ende der Saison. Der Abschied werde nicht leicht fallen.

Was bleibt neben 104 Pflichtspielen hängen? "Die vergangenen Jahre in Elversberg waren sehr ereignisreich, mit den Aufstiegen und dem Durchmarsch bis in die 2. Bundesliga auch unvergesslich", blickt Conrad zurück, der auf der Zielgeraden nochmal alles dafür geben wolle, das Saisonziel zu erreichen. Mit Platz elf und 36 Punkten sieht es für den Aufsteiger auch ganz danach aus, als sollte der Klassenerhalt klappen.