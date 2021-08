Elfter Neuzugang: Arminia vermeldet Czyborra-Transfer

Lennart Czyborra (22) wechselt aus der Serie A in die Bundesliga. Arminia Bielefeld leiht den Linksverteidiger vom CFC Genua aus, hat aber auch eine Kaufoption.

In Italien konnte Czyborra in nun anderthalb Jahren nicht vollends Fuß fassen. Der gebürtige Berliner, der im Januar 2020 für fast fünf Millionen Euro von Heracles Almelo zu Atalanta Bergamo gewechselt war, hatte in der Lombardei das Nachsehen gegenüber Robin Gosens und wurde ein halbes Jahr später für zwei Jahre nach Genua verliehen.

Für den CFC kam Czyborra in der Vorsaison immerhin 17 Mal in der Serie A zum Einsatz und schoss auch ein Tor, konnte sich jedoch keinen Stammplatz erspielen. Trotzdem hat Genua den ehemaligen U-Nationalspieler nun fest von Atalanta verpflichtet und gleich mit Kaufoption an Arminia Bielefeld weiterverliehen.

Mit seiner Geschwindigkeit und Dynamik, seiner Aggressivität und seinem Offensivdrang wird Lennart uns gut tun. Frank Kramer

"Wir sind glücklich, dass wir die vakante Position mit der Leihe von Lennart geschlossen haben. Er ist ein junger Spieler, der in Deutschland ausgebildet wurde und bereits viel Erfahrungen im Profibereich in den Niederlanden und in Italien sammeln konnte", sagt Samir Arabi (Geschäftsführer Sport) in einer Klubmitteilung über den Neuzugang, während Trainer Frank Kramer die Vorzüge des Neuzugangs hervorherbt: "Mit seiner Geschwindigkeit und Dynamik, seiner Aggressivität und seinem Offensivdrang wird Lennart uns gut tun."

Und Czyborra? Der verriet, dass er "in Italien immer mit einem Auge auf die Bundesliga" geschaut habe und ergänzte: "Ich freue mich, dass ich jetzt endlich hier bin. Der wichtigste Punkt ist, dass wir wieder den Klassenerhalt schaffen, darüber hinaus möchte ich möglich viel Spielzeit."

Czyborra wurde in der Jugend von Union Berlin, Hertha BSC, Energie Cottbus und Schalke 04 ausgebildet. Den Sprung ins Profi-Geschäft schaffte er, wie sein Kumpel Gosens, in der Eredivisie in Almelo. Für Arminia ist Czyborra bereits der elfte Neuzugang.