Elfadli wechselt nach Magdeburg und sorgt für Variabilität

Der 1. FC Magdeburg hat einen weiteren Neuzugang bekanntgegeben: Der Drittliga-Meister hat Daniel Elfadli unter Vertrag genommen.

Elfadli kommt von Südwest-Regionalligist VfR Aalen an die Elbe. Der 25-Jährige hat seine Stammposition im defensiven Mittelfeld, kann aber auch in der Verteidigung eingesetzt werden. "Daniel ist ein Spieler, der uns mit seiner Variabilität auf den zentralen defensiven Positionen aufgefallen ist. Er bringt einen Mix aus Spielstärke und Geschwindigkeit mit", sagt FCM-Coach Christian Titz über den Neuzugang.

In der abgelaufenen Saison kam Elfadli 28-mal in der Regionalliga Südwest zum Einsatz. Zuvor spielte er in der Oberliga beim FC Nöttingen und beim SSV Reutlingen. Ausgebildet wurde der gebürtige Schwabe beim SKV Rutesheim. "Er möchte mit uns gemeinsam den nächsten Schritt machen", sagt Otmar Schork, Sport-Geschäftsführer beim FCM.