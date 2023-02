EL-Auslosung: Freiburg gegen Juve, machbare Lose für Union und Leverkusen

Die Achtelfinals der Europa League sind ausgelost. Der SC Freiburg muss gegen Juventus Turin ran, Union Berlin und Bayer 04 Leverkusen treffen auf weniger namhafte Gegner.

Für den SC Freiburg steht ein Highlight der Vereinsgeschichte an. Im Achtelfinale der Europa League treffen die Breisgauer auf Juventus Turin. Das ergab die Auslosung in Nyon am Freitagmittag. Als Gruppensieger wird Freiburg zunächst am 9. März in Turin antreten und genießt im Rückspiel am 16. März Heimrecht. Juventus hatte sich in den K.-o.-Runden-Play-offs gegen den FC Nantes durchgesetzt.

Für Union Berlin, das in den Play-offs gegen Ajax Amsterdam ausgeschaltet hatte, kommt es zu einer Neuauflage: Der Tabellendritte der Bundesliga spielt gegen Union St. Gilloise, gegen den es bereits in der Gruppenphase ging. Der belgische Verein hatte die Berliner als Gruppensieger hinter sich gelassen, beide Spiele endeten mit einem 1:0 für die Heimmannschaft.

Die Auslosung zum Nachlesen im LIVE!-Ticker

Auch Bayer 04 Leverkusen bekommt einen bekannten Gegner. Die Rheinländer treffen auf den ungarischen Hauptstadtklub Ferencvaros Budapest, gegen den sie bereits in der vergangenen Europa-League-Saison antraten (ein Sieg, eine Niederlage). Ferencvaros hatte in der Gruppenphase Leverkusens Achtelfinal-Gegner AS Monaco hinter sich gelassen. Gegen das Team aus dem Fürstentum hatte sich Bayer 04 am Donnerstag im Elfmeterschießen durchgesetzt. Sowohl Union als auch Leverkusen werden zunächst zu Hause antreten.

Arsenal gegen Sporting, ManUnited gegen Real Betis

Die beiden Premier-League-Topklubs Arsenal (gegen Sporting Lissabon) und Manchester United (gegen Real Betis) bekommen es mit iberischen Klubs zu tun, Europa-League-Rekordsieger Sevilla spielt gegen Fenerbahce. Außerdem trifft die AS Rom auf Real San Sebastian und Feyenoord Rotterdam auf Schachtar Donezk.

Die Achtelfinals sind für den 9. und 16. März angesetzt. Die Auslosung für die Runde der letzten Acht steigt am 17. März. Ausgespielt wird das Viertelfinale am 13. und 20. April, das Halbfinale am 11. und 18. Mai. Das Endspiel steigt am 31. Mai in der ungarischen Hauptstadt Budapest. Leverkusens Gegner Ferencvaros darf also noch auf ein "Heim-Finale" hoffen.