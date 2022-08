"Eisvogel" Bülter spielt sich in der Startelf fest

Schalkes Sportdirektor Rouven Schröder nennt ihn den "Eisvogel": Marius Bülter übernahm gegen Gladbach Verantwortung beim Strafstoß und bewies bei der Ausführung beeindruckende Nervenstärke. Genau solche Tugenden braucht der Aufsteiger.

Schiedsrichter Sven Jablonski war gerade dabei, das Handspiel von Patrick Herrmann am Monitor mit eigenen Augen zu studieren, da ging Marius Bülter bereits Richtung Elfmeterpunkt und wartete dort auf die Entscheidung des Referees, die abzusehen war: Strafstoß für die Königsblauen, die sich eine Woche zuvor gegen den 1. FC Köln noch über mehrere VAR-Entscheidungen massiv geärgert hatten. Bülter bewies Nervenstärke, als er die Verantwortung übernahm - so kurz vor Schluss, beim Stand von 1:2, direkt vor der Schalker Nordkurve. "Eine besondere Drucksituation", gab Bülter später zu. Erst recht beeindruckend war aber, wie der Stürmer den Elfmeter schoss.

Ecke anvisieren, bestmöglich zielen und darauf hoffen, dass der Torwart nicht an den Ball kommt? Für Bülter keine Option. Er wählte den heikleren Weg, für den es extrastarke Nerven braucht. "Ich habe ihn Eisvogel genannt", erzählte später Sportdirektor Rouven Schröder, der drauf hinwies, dass Yann Sommer in der Vergangenheit schon häufiger "den einen oder anderen Elfmeter rausgefischt" habe.

Bülter lief in Robert-Lewandowski-Manier an, verzögerte, guckte Sommer bis zur letzten Millisekunde aus - und gewann das spannende Duell mit Gladbachs gefürchtetem Elfmeterkiller. Der Schalker schoss in die rechte Ecke, Sommer hob ab in die linke. Wenige Sekunden später folgte der Abpfiff, für Schalke war das 2:2 ein gefühlter Sieg, der kicker kürte Bülter, der auch in den vorherigen 90 Minuten immer wieder Akzente setzte, zum "Spieler des Spiels" (Note 2).

Für Bülter war es bereits das zweite Saisontor, er hatte in Köln den Anschlusstreffer besorgt (1:3) - als Einwechselspieler, denn Trainer Frank Kramer hatte sich mit Blick auf die Startelf da noch gegen Bülter entschieden, wie schon zuvor beim ersten Pflichtspiel im Pokal gegen den Bremer SV. Nicht zuletzt mit seinem Jokertor in Köln drängte sich Bülter für die Anfangsformation gegen Gladbach auf. Gegen den VfL Wolfsburg (Samstag, 15. 30 Uhr, LIVE! bei kicker) wird nun erst recht mit ihm von Beginn an zu rechnen sein.