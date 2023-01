Eintracht Trier verpflichtet Ex-St.-Paulianer Zehir

Der SV Eintracht Trier verstärkt sein defensives Mittelfeld mit Ersin Zehir. Der 25-Jährige war seit Sommer ohne Klub. Zuletzt spielte er in der zweiten türkischen Liga für Tuzlaspor.

Mehr zur Regionalliga Bayern Spielplan

Tabelle

Tabellenrechner

Statistiken

Transfers

Der nächste Wintertransfer des SV Eintracht Trier ist und Dach und Fach. Ersin Zehir wechselt an die Mosel und unterschreibt zunächst bis Saisonende. Der 25-Jährige, der künftig mit der Nummer 21 auf dem Rücken auflaufen wird, war seit September vereinslos.

Zehir wurden beim VfB Lübeck und beim FC St. Pauli, für den er später auch 21 Spiele in der 2. Bundesliga absolvierte, ausgebildet. 2021 zog es den defensiven Mittelfeldspieler in die Türkei und ein halbes Jahr später in die Niederlande. Zuletzt spielte er in der türkischen zweiten Liga bei Tuzlaspor. Dort blieb ihm der Durchbruch allerdings verwehrt.

Gemeinsam Klassenerhalt erreichen

"Ich hatte gute Gespräche mit den Verantwortlichen, deshalb freue ich mich sehr in Trier sein zu dürfen", äußert sich Zehir in einer Meldung des Klubs zu seinem Wechsel. "Mein Ziel ist es durch meine Erfahrung in den höheren Ligen und dem Ausland mitzuhelfen, gemeinsam mit der Mannschaft den Klassenerhalt zu schaffen." Nun freue er sich auf das erste Spiel vor den Trierer Fans.

Cheftrainer Josef Cinar ist vom Neuzugang begeistert: "Ersin ist ein absoluter Teamplayer mit einer Top-Einstellung. Mit seinen fußballerischen Qualitäten und Erfahrungen wird er uns helfen, unsere Ziele zu erreichen."

Weiter geht es für Zehir und den SVE in der Regionalliga Südwest am 4. März. Gegner ist der TSV Steinbach Haiger.