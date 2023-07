Eintracht stattet Ghotra mit Profivertrag aus

Eintracht Frankfurt hat Mittelfeldspieler Harpreet Ghotra mit einem Profivertrag belohnt. Dieser ist allerdings zunächst nur auf eine Saison beschränkt.

Harpreet Ghotra ist dem Traum, Profifußballer zu werden, einen Schritt nähergekommen. Am Sonntag erhielt der 20 Jahre junge Mittelfeldspieler seinen ersten Profivertrag bei Eintracht Frankfurt - auch wenn der erste Einsatz für die erste Mannschaft noch ein Stück entfernt zu sein scheint und es bei der Unterschrift nicht zuletzt um die Local-Player-Vorgaben der DFL gehen dürfte.

Das neue Arbeitspapier ist zunächst lediglich für die Saison 2023/24 gültig, beinhaltet allerdings nach Klubangaben eine Option auf eine Verlängerung. Vor allem in der zweiten Mannschaft soll sich Ghotra für einen längeren Verbleib bewerben.

Für die wieder eingeführte U-21-Auswahl der Eintracht hatte der gebürtige Frankfurter in der abgelaufenen Spielzeit 24 Einsätze in der fünftklassigen Hessenliga verzeichnet, wobei er achtmal ein- und 13-mal ausgewechselt wurde. Dabei gelangen ihm drei Tore und zwei Assists für die SGE, die nach 38 Spieltagen als Meister in die Regionalliga Südwest aufstieg. Außerdem lief er fünfmal in der UEFA Youth League auf, in der die Frankfurter Youngster zwar die Gruppenphase überstanden, dann aber vor dem Achtelfinale in den Play-offs hängenblieben (0:5 bei AZ Alkmaar).

Frankfurt hat nun die nötigen vier Local Player im Kader

"Harpreet hat in der vergangenen Saison eine gute Entwicklung genommen und ist erfolgreich seine ersten Schritte im Männerfußball gegangen", wird Eintracht-Sportdirektor Timmo Hardung in der Klubmitteilung vom Sonntag zitiert: "Mit der wiedereingeführten U 21 hatte er zuletzt die richtige Plattform, um sich bestmöglich zu entwickeln, und wird diese dort auch in Zukunft haben. Gleichzeitig honorieren wir als Klub die positive Entwicklung eines Spielers und unterstreichen einmal mehr, dass sich harte Arbeit für unsere Nachwuchsspieler auszahlt."

Mit dem Profivertrag für Ghotra erfüllt die Eintracht die Anforderung der DFL, die in der "Lizenzordnung Spieler" festlegt, dass vier vom Verein ausgebildete Local Player unter Vertrag stehen müssen. Bei den anderen drei handelt es sich um Timothy Chandler, Dario Gebuhr und Mehdi Loune.

Künftig winken Ghotra immerhin die ersten Einsätze in der vierten Liga. Seit seinem Wechsel zur Eintracht 2015 hatte er zahlreiche Jugendmannschaften im Frankfurter Nachwuchsleistungszentrum durchlaufen. Bevor er fest der U 21 zugeordnet wurde, hatte er jeweils 19-mal in der B- und A-Junioren-Bundesliga mitgewirkt (drei Tore, vier Vorlagen).