Eintracht Frankfurt gibt Top-Talent Blanco an Barça ab

Es ist das Ende eines Missverständnisses: Eintracht Frankfurt gibt Top-Talent Fabio Blanco (17) mit sofortiger Wirkung an den FC Barcelona ab.

Anfang Januar hatte Eintracht-Sportvorstand Markus Krösche dem kicker bereits bestätigt: "Die Wahrscheinlichkeit, dass er uns verlässt, ist sehr hoch." Am Samstagmittag wurde der Transfer offiziell. Frankfurt und Barcelona haben sich auf eine feste Verpflichtung geeinigt. Die Ablösesumme für Blanco liegt nach kicker-Informationen bei rund 500.000 Euro.

Der spanische Juniorennationalspieler war im vergangenen Sommer ablösefrei aus der U 19 des FC Valencia geholt und mit einem Vertrag bis 2023 ausgestattet worden. In der laufenden Saison kam Blanco lediglich auf acht Einsätze für die U 19 in der A-Junioren-Bundesliga Süd/Südwest, in denen ihm zwei Treffer und eine Vorlage gelangen. Bei den Profis kam er gar nicht zum Zug.

Letztlich ist es das Ende eines Missverständnisses, nachdem im Sommer beide Seiten eindeutig zu blauäugig in ihre medial enthusiastisch verkündete Liaison eingetreten waren.