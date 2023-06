"Einsatzfreude, Cleverness und Torgefahr": FCA gewinnt Rennen um Michel

Der FC Augsburg hat Routinier Sven Michel von Union Berlin verpflichtet - und damit einen Bundesliga-Konkurrenten ausgestochen.

Kein Sieg, kein Scorerpunkt: In seinen bisher fünf Auftritten gegen den FC Augsburg hatte Sven Michel wenig Grund zum Jubeln - künftig trägt er selbst das Trikot des FCA. Am Montagabend machte der Tabellen-15. der abgelaufenen Saison die Verpflichtung des 32-jährigen Angreifers perfekt, die sich bereits angebahnt hatte. Union Berlin erhält nach kicker-Informationen eine Ablösesumme in Höhe von 950.000 Euro, Michel sicher einen Zweijahresvertrag bis 30. Juni 2025. Auch der VfL Bochum hatte ihn auf dem Zettel gehabt.

Michel möchte wieder mehr spielen und vorangehen

Michel ist laut der Augsburger Website sehr zufrieden mit dem Transfer, "der Wechsel zum FCA ist genau der richtige Schritt für mich, denn ich möchte wieder regelmäßiger auf dem Platz stehen und als erfahrener Spieler Führungsaufgaben übernehmen". Schnell sei er "nach den Gesprächen mit den Verantwortlichen Feuer und Flamme für die neue Aufgabe" gewesen. Der Routinier erklärt auf der Website der Köpenicker zudem, "mit einem lachenden und einem weinenden Auge" zu gehen. "Die Zeit bei Union war die erfolgreichste meiner Karriere. Die Erfolge in der Liga, die Reisen durch Europa und natürlich die irre Atmosphäre an der Alten Försterei werde ich nie vergessen."

Stefan Reuter, Geschäftsführer Sport des FCA, meint: "Sven Michel hat sowohl in seiner Zeit beim 1. FC Union Berlin als auch beim SC Paderborn gezeigt, dass er ein Stürmer mit großer Einsatzfreude, Cleverness und Torgefahr ist. Neben seinen fußballerischen Stärken, die unserer Offensive sehr guttun werden, ist er auch neben dem Platz ein echter Sympathieträger, der unseren jungen Spielern helfen wird. Deshalb freuen wir uns sehr, dass der Wechsel geklappt hat."

Paderborn als große Station

Michel war nach zuvor 113 Torbeteiligungen in 141 Pflichtspielen im Winter 2022 für 2,5 Millionen Euro vom SC Paderborn zu Union gewechselt, das gerade Max Kruse an den VfL Wolfsburg verloren hatte. Bei den Eisernen kam Michel jedoch selten über die Jokerrolle hinaus. Auch in der jüngsten Spielzeit, die für seinen Arbeitgeber mit der erstmaligen Champions-League-Qualifikation endete, absolvierte er 19 seiner 21 Bundesliga-Einsätze als Einwechselspieler (drei Tore, ein Assist, kicker-Notenschnitt 3,90).

Beim FCA, der nach wie vor noch einen Rechtsverteidiger sucht, ist Michel nach Torhüter Finn Dahmen (1. FSV Mainz 05) und Innenverteidiger Patric Pfeiffer (SV Darmstadt 98) der dritte Sommerneuzugang.

Michel soll die Sturmreihe um Ermedin Demirovic, Dion Beljo und Mergim Berisha ergänzen, wobei Letzterer noch gehen könnte: Berisha hat den Verantwortlichen mitgeteilt, dass er den Klub gerne verlassen würde, bislang sind in Augsburg aber noch keine konkreten Anfragen eingetroffen.