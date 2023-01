"Eine offensive Option": Corbeanu wechselt zur Arminia

Theo Corbeanu spielt ab sofort für Arminia Bielefeld. Der Zweitligist hat den Nationalspieler Kanadas ausgeliehen.

Schon in den vergangenen Tagen hatte sich der Wechsel angebahnt, nun vermeldete Arminia Bielefeld offiziell Vollzug: Theo Corbeanu kommt bis zum Saisonende auf die Alm.

"Theo Corbeanu hat uns alle überzeugt, nachdem wir uns intensiver mit ihm beschäftigt haben. Wir trauen ihm absolut zu, seine individuelle Qualität einzubringen und in unserer Mannschaft Akzente zu setzen", wird Cheftrainer Daniel Scherning in einer Mitteilung zitiert.

Der 20-jährige Offensivspieler, der rumänische Wurzeln hat, kann auf beiden Flügeln und auch zentral eingesetzt werden. In dieser Saison war Corbeanu bereits an den englischen Zweitligisten Blackpool verliehen, für den er in 17 Einsätzen drei Tore und eine Vorlage verbuchte. Zuvor sammelte der siebenmalige Nationalspieler Kanadas, der aber nicht zum WM-Aufgebot gehört hatte, bei den MK Dons und Sheffield Wednesday Spielpraxis, kam aber auch zu einem Premier-League-Einsatz für die Wolves.

"Wir wollten dem Kader nochmal eine offensive Option zuführen. Die Ausbildung in England und sein Leistungspotential haben Theo gerade auch in dieser Transferperiode zu einem interessanten Spieler für eine Reihe von Vereinen in unterschiedlichen Ländern gemacht", sagt Geschäftsführer Samir Arabi. "Wir konnten ihm und den Wolverhampton Wanderes als abgebendem Klub eine interessante Perspektive bei Arminia Bielefeld und damit in einer deutschen Profiliga aufzeigen."

Corbeanu wird schon am Freitag das erste Mal mit der Mannschaft trainieren. Sein Debüt könnte er am Sonntag in einer Woche geben, wenn die abstiegsbedrohte Arminia den SV Sandhausen empfängt.