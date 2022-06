"Eine gute Chance": Becker zieht es nach Kiel

Nach der Rückkehr in die Bundesliga verlässt Timo Becker den FC Schalke 04 und verabschiedet sich in Richtung Holstein Kiel. Sportdirektor Rouven Schröder sieht darin "eine gute Chance" für den 25-Jährigen.

Zuletzt war Timo Becker an Hansa Rostock ausgeliehen, nun zieht es den Abwehrspieler zu Holstein Kiel. An der Förde hat das Schalker Eigengewächs einen Vertrag bis 2025 unterschrieben.

"Für Timo ist der Wechsel zu Holstein Kiel eine gute Chance, zu möglichst viel Spielpraxis zu kommen. Diese konnten wir ihm in der Bundesliga nicht garantieren", sagte Schalkes Sportdirektor Rouven Schröder.

In der Bundesliga häufiger im Einsatz als in der 2. Liga

In der Saison 2019/20 kam Becker in der Bundesliga zu zehn Einsätzen, im Abstiegsjahr 2020/21 lief er sogar 20 Mal für Königsblau auf - in der 2. Liga nahm er dann aber nur noch eine untergeordnete Rolle ein. Nach fünf Partien in der Hinrunde zog es ihn auf Leihbasis nach Rostock, jetzt heißt seine nächste Station Holstein Kiel.