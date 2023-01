"Eine großartige Erfahrung": Gören verlängert bei der SG Barockstadt

Er führte die SG Barockstadt Fulda-Lehnerz in die Regionalliga und hält sie dort von den Abstiegsplätzen fern. Jetzt ist es fix, dass Trainer Sedat Gören in sein sechstes und siebtes Jahr bei den Hessen gehen soll.

Seine Kommandos führten die SG Barockstadt Fulda-Lehnerz von der Hessen- in die Regionalliga: Trainer Sedat Gören IMAGO/Hartenfelser

Sedat Gören hat seinen Vertrag bei der SG Barockstadt Fulda-Lehnerz verlängert. Eine Neuigkeit mit zugegeben unterdurchschnittlichem Überraschungswert. Dass es zwischen dem 51-Jährigen und dem Regionalliga-Aufsteiger so gut passt, verdeutlicht auch die Tatsache, dass Gören gleich zwei weitere Jahre dranhängt.

"Sedat hat in den letzten fünf Spielzeiten so viele Herausforderungen gehabt und hat sich und das Team dabei trotzdem immer weiterentwickelt. Der Aufstieg im Sommer war sicher sein Meisterstück, aber auch das bisherige Abschneiden in der Regionalliga ist absolut herausragend", schwärmt der Sportliche Leiter Volker Bagus.

Auch Gören findet nur lobende Worte für das gemeinsame Arbeitsverhältnis: "Das Gespräch mit dem Vorstand war wie immer eigentlich nur Formsache. Man kennt sich und man schätzt sich. Die zurückliegenden Spielzeiten waren eine großartige Erfahrung für mich und ich kann mich nur bei meiner Mannschaft dafür bedanken." Somit steht für Gören fest: "Die SG Barockstadt ist mein Herzensverein geworden."