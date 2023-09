Eine DFB-Achse und Zugänge mit Perspektive: VfL Wolfsburg im Check

In Pokal und Champions League top, in der Bundesliga - nicht. Die Wölfinnen gaben einen Fünf-Punkte-Vorsprung auf die Bayern aus der Hand und nehmen nun einen neuen Anlauf. Auf der Zugangsseite fehlen die spektakulären Namen.

Wie lief die vergangene Saison?

Am Ende reichte es nicht für die Meisterschaft. Nach zwei Niederlagen in der Rückrunde - zu Hause gegen die TSG Hoffenheim (1:2) sowie in Frankfurt (0:4) - musste sich der VfL mit Platz zwei hinter den Bayern begnügen. Dabei sah es nach der Hinrunde noch nach einer souveränen Titelverteidigung der Wolfsburgerinnen aus, die nach elf Spieltagen noch fünf Punkte mehr als der große Konkurrent aus dem Süden auf dem Konto hatten. Zumindest im DFB-Pokal blieb der VfL unbezwungen, holte den "Pott" zum neunten Mal in Folge und zog in der Champions League bis ins Finale ein.

Was war auf dem Transfermarkt los?

Mit der Niederländerin Jill Roord (zu Manchester City) hat nur eine Stammkraft den Klub im Sommer verlassen. Mit Pia-Sophie Wolter (Leihe nach Frankfurt), Pauline Bremer (Brighton) und Sandra Starke (Leipzig) suchten drei Ergänzungsspielerinnen neue Herausforderungen.

Auf der Zugangsseite fehlen in diesem Jahr die spektakulären Namen. Mit Chantal Hagel wechselt eine deutsche Nationalspielerin aus Hoffenheim nach Wolfsburg. Nuria Rabano kommt vom Champions-League-Sieger FC Barcelona, war dort aber keine Stammspielerin, und die Niederländerin Fenna Kalma kommt mit der Empfehlung von 40 Scorerpunkten beim FC Twente Enschede in der Vorsaison zum VfL. Vivien Endemann (Essen), Camilla Küver (Frankfurt) oder Riola Xhemaili (Freiburg) sind Neuzugänge mit Perspektive.

Auf wen kommt es besonders an?

Beim VfL Wolfsburg primär auf: Alexandra Popp. Trainer Tommy Stroot will Deutschlands bekannteste Fußballerin und beste Torjägerin der abgelaufenen Spielzeit künftig wieder in der Spitze aufbieten. Die Wolfsburger Achse mit Merle Frohms im Tor, Marina Hegering in der Innenverteidigung, Lena Oberdorf im Mittelfeld und Popp im Sturm muss nach der WM-Enttäuschung schnell wieder in den Tritt kommen.

Wie sieht das Startprogramm aus?

Nach dem Heimspiel gegen Bayer 04 Leverkusen (17. September) wartet am 1. Oktober mit Eintracht Frankfurt schon eine schwere Auswärts-Hürde. Danach sind die Aufsteiger hintereinander dran: daheim gegen Nürnberg (6.10.) und eine Woche später in Leipzig (15.10.).

Die kicker-Prognose

Der VfL geht wieder als einer von zwei großen Favoriten auf den Meistertitel in die neue Saison. Ausrutscher wie im Vorjahr darf sich der Vizemeister diesmal aber nicht erlauben.