Einziger Test der Vorbereitung: Wolfsburg dreht ein 0:1 in ein 4:1

Der VfL Wolfsburg hat am Sonntag sein erstes und gleichzeitig einziges Testspiel der Sommervorbereitung mit 4:1 gegen die PSV Eindhoven gewonnen. Coach Tommy Stroot zeigte sich zufrieden.

Das Fazit vom Wolfsburger Cheftrainer fiel positiv aus. "Es war für uns ein erster Test, bei dem ich sehr, sehr viel Gutes gesehen habe", wurde Tommy Stroot auf der VfL-Website zitiert: "Wir haben viele Chancen rausgespielt und hatten in vielen Momenten ein gutes Timing, obwohl wir erst seit einer kurzen Zeit wieder mit dem gesamten Kader zusammenarbeiten. Wir können aus diesem Spiel deshalb als Mannschaft viel Positives ziehen."

Die Wolfsburgerinnen hatten sich für ihren ersten und einzigen Test der Sommervorbereitung die PSV Eindhoven in die Liebelt-Arena in Lippstadt eingeladen. Stroot baute sein Team in einem 4-3-3-System auf. Entsprechend offensiv ging der Champions-League-Finalist der Vorsaison die Partie auch an: Nach nur drei Minuten verpasste Popp auf Brand-Zuspiel die frühe Führung. Noch näher dran am ersten Tor war Xhemaili, die lediglich den Pfosten traf (10.). Und plötzlich sah sich der VfL einem völlig unnötigen Rückstand ausgesetzt, weil Ripa einen Foulelfmeter eiskalt verwandelte (18.).

Gelungenes VfL-Tordebüt für Kalma

Im Test, der dreimal 35 Minuten vorsah, konterte Anführerin Popp noch vor der ersten Unterbrechung: Nach feiner Vorarbeit von Huth und Xhemaili vollstreckte die Nationalstürmerin flach zum 1:1 (30.). Im zweiten Abschnitt war es Wedemeyer, die die Machtverhältnisse geraderückte, indem sie den Ball nach einer kurz ausgeführten Ecke unter die Latte jagte (45.). Wolfsburg blieb hungrig und erhöhte nach Foul an Endemann durch die Niederländerin Janssen auf 3:1 (71.). Den Schlusspunkt in einer aus VfL-Sicht gelungenen Generalprobe für den Pflichtspielstart setzte die im Sommer vom FC Twente gekommene Kalma, die ihr allerstes Tor für die Niedersächsinnen erzielte (105.).

"In den kommenden Tagen werden wir die heute gewonnenen Erkenntnisse nutzen, um weiter an den Details zu arbeiten", kündigte Stroot an. Direkt im Anschluss an das 4:1 gegen PSV reisten die Wölfinnen zurück ins Trainingslager nach Harsewinkel.

Ab dem kommenden Wochenende geht es dann wieder richtig los: Am 10. September (14 Uhr) wartet auf Wolfsburg in der zweiten Runde des DFB-Pokals das Auswärtsspiel bei Bundesliga-Absteiger 1. FFC Turbine Potsdam. Dann beginnt für den Titelverteidiger die Jagd nach dem zehnten DFB-Pokal-Triumph in Folge. In der Liga startet Wolfsburg am 17. September (16 Uhr, LIVE! bei kicker) mit einem Heimspiel gegen Bayer 04 Leverkusen.