4:0! Brillantes Frankfurt lässt Triple-Traum der Wölfinnen so gut wie platzen

Das Meisterrennen in der Frauen-Bundesliga ist so gut wie entschieden. Eintracht Frankfurt fegte am Sonntag Titelverteidiger VfL Wolfsburg mit 4:0 und einer brillanten Leistung aus dem Stadion.

Sie kamen an ihr Leistungsmaximum: Sjoeke Nüsken (li.) und die Eintracht-Elf. IMAGO/Beautiful Sports