Ein Typ mit Ecken und Kanten: So tickt Borja Iglesias

Am Samstag in Darmstadt darf sich Winter-Zugang Borja Iglesias erstmals das Bayer-Trikot überstreifen. Mit dem zweimaligen spanischen Nationalspieler bekommt der Tabellenführer einen Profi, der nicht nur auf dem Platz Ecken und Kanten zeigt.

Dort wird Bayer mit dem ausgeliehenen Borja Iglesias, für den sich der Klub eine Kaufoption gesichert hat, einen Angreifer hinzugewinnen, der als Wandspieler seine robuste Physis mit 1,87 Metern Größe und 85 Kilogramm gut einzusetzen weiß. Einen Mittelstürmer, der den Ball mit dem Rücken zum Tor festmachen und verarbeiten kann und eine hohe Qualität im Abschluss besitzt. Einen sicheren Elfmeterschützen, der im Spiel extrem von seiner außerordentlichen Physis und seiner hohen Aggressivität lebt - die er allerdings nicht immer an den Tag legt.

Diese zeichnete ihn in dieser Saison nämlich nicht beständig aus. Anders als in den drei vorangegangen Spielzeiten, als der Rechtsfuß immer zweistellig (15, 10, 11) in La Liga traf, spielte Borja Iglesias zuletzt kaum eine entscheidende Rolle bei Real Betis. Vielmehr erlebte der Angreifer, der 2019 für eine für Betis schwindelerregende Ablöse von 28 Millionen Euro von Espanyol Barcelona gekommen war, eine schwierige Spielzeit.

Nur viermal stand er in der Liga in der Startformation von Trainer Luis Pellegrini, blieb dabei ohne eigenen Treffer in insgesamt nur elf Einsätzen in der spanischen Meisterschaft. Borja Iglesias passte nicht mehr in den Ansatz des Trainers, der eher als "old school" eingeordnet wird und extrem hohen Wert auf Disziplin legt.

Alles andere als ein 08/15-Profi

Der Grund für den Abstieg von Borja Iglesias in dieser Saison vom Stammspieler und Knipser zum hochbezahlten Ersatzmann, der in Spanien ein Netto-Gehalt von zwei Millionen Euro kassieren soll, sah man bei Real Betis ebenfalls in den Ecken und Kanten des Spielers, der alles andere als ein 08/15-Profi ist.

So legt der in seinen Leistungen nie absolut konstante Borja Iglesias, der in dieser Saison in La Liga nur viermal in der Startelf stand und ohne Saisontor blieb, seinen Fokus auch auf Dinge abseits des Fußballs, engagiert sich stark gesellschaftspolitisch.

So positionierte er sich im Kuss-Skandal öffentlich gegen den damaligen spanischen Verbandspräsidenten Luis Rubiales, erklärte nicht mehr für Spanien zu spielen, solange dieser im Amt sei.

Solange Borja Iglesias traf, störte sich an seinem Wirken (auch für Gender-Gerechtigkeit) kaum einer im Klub. In dieser Saison erlebte der Rechtsfuß, der ein ganz eigener Typ und kein Stubenhocker ist, aber einen Durchhänger. In Spanien gilt der Neustart als der für ihn richtige Weg.

Betis ging es darum, das Gehalt des Großverdieners zu sparen, für den Bayer eine Leihgebühr von knapp unter einer Million Euro bezahlt. Die Kaufoption für den englisch sprechenden Borja Iglesias, der sich in den ersten Tagen in Leverkusen gut eingefügt hat und im Training mit seiner Schussstärke beeindruckte, liegt bei acht Millionen Euro.

In Sevilla genießt Borja Iglesias bei den Betis-Fans allerdings Kultstatus, seitdem er den Klub 2022 zum Triumph in der Copa del Rey führte. Damals schwang sich der Angreifer mit seinem Treffer zum 1:0 im Finale gegen den FC Valencia (5:4 i. E.) und somit insgesamt fünf Torerfolgen zum besten Schützen im spanischen Pokalwettbewerb auf. Jetzt soll der "Panda", so sein Spitzname, in Leverkusen mithelfen, in dieser Saison mindestens einen Titel zu gewinnen.