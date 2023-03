Ein Sechser und zwei Achter? Reis will Bayer-Schwachstelle ausnutzen

Thomas Reis variiert seit Jahresbeginn gern, was die Anordnung im Mittelfeld betrifft. Vor dem Heimspiel gegen Leverkusen deutete Schalkes Trainer nun einen Einsatz von Eder Balanta als Sechser sowie zwei Achtern an.

Egal, ob nun erneut Henning Matriciani auf der linken Seite verteidigt oder doch Thomas Ouwejan: Schalkes Abwehr muss sich auf eine starke Leverkusener Schiene einstellen. "Es gibt im Moment nicht viel Besseres in der Bundesliga", sagt Reis, wenn er an Bayers Außenbahn-Tempomacher wie Jeremie Frimpong und Moussa Diaby denkt. Es sei nicht nur wichtig, Leverkusens Unterschiedsspieler einzeln Paroli zu bieten, sondern auch im Zusammenspiel. "Wir brauchen eine gute Doppelpassverteidigung", betont Reis.

Schalkes Trainer muss in seiner Spielvorbereitung noch weitere Leverkusener Prunkstücke ins Visier nehmen, zum Beispiel die starke Zentrale. "Leverkusen eröffnet das Spiel häufiger über die Sechser", weiß Reis. "Wir müssen versuchen, ihnen den Spielspaß zu nehmen."

Krauß und Kral kommen für Doppel-Acht infrage

Zum Beispiel durch den Einsatz von zwei Achtern, die nach derzeitigem Stand Tom Krauß und Alex Kral heißen könnten. Beide hatten ihre Länderspielreisen zwar vorzeitig beendet, bei beiden plant Reis aber mit einem Einsatz gegen Leverkusen. Vor der Abwehr würde der Trainer dann auf einen Sechser setzen. Erster Kandidat: Eder Balanta.

Diese Variante hat Reis seit Jahresbeginn nun schon häufiger gewählt, zuletzt beim 1:1 gegen den FC Augsburg vor der Länderspielpause. Wie schon bei seinem Debüt gegen Gladbach sah Winterzugang Balanta auch gegen Augsburg früh Gelb, was es künftig unbedingt zu vermeiden gilt. Reis kann keinen Sechser gebrauchen, der knackige Zweikämpfe führen soll, bereits nach fünf (wie gegen Augsburg) oder sechs (wie gegen Gladbach) Minuten aber gelbrotgefährdet ist.

Schalke wartet seit sieben Spielen auf einen Heimsieg gegen Bayer

Leverkusen ist auf Schalke seit Jahren alles andere als ein gerngesehener Gast. Bayer 04 ist in Gelsenkirchen schon seit sieben Spielen ungeschlagen (5 Siege, 2 Remis), der letzte Heimsieg der Königsblauen ist fast zehn Jahre her. Am 4. Spieltag der Saison 2013/14 gewann Schalke unter Jens Keller 2:0. Die Tore erzielten Jefferson Farfan und Marco Höger. Betrachtet man die vergangenen 23 Heimspiele der Schalker gegen Leverkusen, so gab es nur dreimal drei Punkte (9 Remis, 11 Niederlagen).

Ich glaube, Leverkusen hat aktuell die zweitmeisten Gegentore nach Ballverlusten in der eigenen Hälfte kassiert. Thomas Reis

Warum Schalke seine Gäste am Samstag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) trotzdem knacken kann? Reis hat ein paar Schwachstellen ausgemacht, eine verriet er nun: "Ich glaube, Leverkusen hat aktuell die zweitmeisten Gegentore nach Ballverlusten in der eigenen Hälfte kassiert." Auch die Königsblauen wollen Kapital daraus schlagen - vermutlich mit Hilfe eines Sechsers und einer Doppelacht.