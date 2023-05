"Ein Paradebeispiel": Valentini hat weiterhin Lust auf Nürnberg

Am Sonntag hatte Enrico Valentini mit einer starken Leistung zum sicheren Zweitliga-Klassenerhalt des 1. FC Nürnberg beigetragen, am Mittwoch verlängerte die seit Jahren etablierte Kraft seinen auslaufenden Vertrag. Genauso wie Eigengewächs Jannik Hofmann.

1989 in Nürnberg geboren, zwischen 1994 und 2008 beim 1. FC Nürnberg gereift und schließlich über die Umwege VfR Aalen sowie den Karlsruher SC 2017 im Profibereich der Mittelfranken gelandet: Enrico Valentini darf als FCN-Urgstein bezeichnet werden.

Und als fixer Anker: In seinen sechs Jahren beim Club bringt es der Rechtsverteidiger auf 15 Bundesliga-Partien und 130 Zweitliga-Spiele (fünf Tore, 18 Assists). Eine ganz wichtige Vorlage gelang dem Flankengeber erst am vergangenen Sonntag am finalen Zweitliga-Spieltag, als Valentini das wichtige 1:0 von Lukas Schleimer vorbereitet und so einen entscheidenden Teil am abgesicherten Klassenerhalt gehabt hatte.

In die Elf des 34. Spieltags brachte ihn seine Leistung in Ostwestfalen ebenfalls mit der kicker-Note 2,5.

Valentini erst Spieler, dann Mitarbeiter

Doch damit nicht genug an positiven Nachrichten rund um seine Person. Am Mittwoch gaben die Nürnberger bekannt, dass der auslaufende Vertrag mit dem 34-jährigen Routinier verlängert wurde - und zwar "zu reduzierten Bezügen". Laufzeit: wohl bis 30. Juni 2024.

Wenn ich irgendwann aufhöre, wann auch immer das ist, möchte ich andere Bereiche im Club kennenlernen. Enrico Valentini über seine Zukunft beim 1. FC Nürnberg

Doch auch darüber hinaus wird seine Arbeit für seinen FCN nicht enden. Das wurde bereits festgezurrt, wie Valentini selbst in der offiziellen Vereinsmitteilung mitteilte: "Wir stehen schon sehr lange im Austausch und haben jetzt ein großartiges Konstrukt gefunden. Dafür bin ich sehr dankbar. Ich werde erst einmal weiter als Spieler im Lizenzbereich aktiv sein. Und wenn ich dann irgendwann aufhöre, wann auch immer das ist, möchte ich andere Bereiche im Club kennenlernen. Vielleicht starten wir damit auch schon in ein paar Monaten parallel."

Dieter Hecking, Vorstand Sport des FCN und aktuell Trainer, machte derweil keinen Hehl daraus, dass Valentini mit seiner Geschichte und seiner Art ein Muster eines Vorbildprofis ist: "Enrico ist ein Paradebeispiel für bedingungslosen Einsatz und Hingabe für seinen Verein. Darüber hinaus verfügt er über viele Eigenschaften, die dem FCN guttun. Wir haben mit ihm besprochen, dass er auch nach seiner aktiven Karriere dem 1. FC Nürnberg erhalten bleibt. Wie und in welcher Form, werden wir sehen, wenn es soweit ist."

Hofmann verlängert ebenfalls

Neben Valentini statteten die Mittelfranken auch direkt Jannik Hofmann mit einem neuen Arbeitspapier aus - das nächste Eigengewächs. Der 21 Jahre alte Rechtsverteidiger hat seit 2008 alle Jugendmannschaften in Nürnberg durchlaufen und könnte langfristig die Lösung anstelle von Valentini oder auch Jan Gyamerah (27) werden.

Ist der Herausforderer auf der Rechtsverteidiger-Position: FCN-Eigengewächs Jannik Hofmann. IMAGO/Zink

"Jannik hat durch seine Leistungen im Nachwuchs nachhaltig auf sich aufmerksam gemacht und in den zurückliegenden Wochen bereits immer wieder bei den Profis trainiert", wird FCN-Sportdirektor Olaf Rebbe zitiert. "Darüber hinaus stand er dreimal im Spieltagskader. Für ihn sehen wir die Rolle des Herausforderers auf der Rechtsverteidiger-Position vor."

Hofmann selbst freut sich auf die kommende Zeit und seine erhaltene Chance: "Harte Arbeit zahlt sich aus. Ich freue mich sehr über das mir entgegengebrachte Vertrauen. Es ist mir eine Ehre, weiter für den 1. FC Nürnberg spielen zu dürfen."