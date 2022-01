Ein Nationalspieler für Hamburg: HSV leiht Chakvetadze aus

Der Hamburger SV ist auf dem Transfermarkt tätig geworden und leiht Giorgi Chakvetadze aus. Der 22-Jährige kommt vom belgischen Topklub KAA Gent und soll beim HSV die Offensive verstärken.

"Giorgi ist ein flexibel einsetzbarer Offensivspieler, der technisch stark und torgefährlich ist", nennt Sportdirektor Michael Mutzel die Vorzüge des Mittelfeldspielers, der sowohl im Zentrum als auch auf den Außen spielen kann. "Wir beobachten seinen Weg schon länger. Mit ihm erweitern wir unsere Möglichkeiten im Offensivbereich", so Mutzel weiter.

2017/18 verließ Chakvetadze im Alter von 18 Jahren Dinamo Tiflis und heuerte in Gent an. Seitdem brachte er es in der belgischen Jupiler Pro League auf 50 Einsätze (fünf Tore, acht Vorlagen). Auch schaffte er den Sprung in die georgische Nationalmannschaft, für die er mittlerweile 13 Länderspiele bestritt und dabei fünf Tore markierte.

Zuletzt kam er in Gent aber nicht mehr so richtig zum Zug, sodass er sich für eine Luftveränderung und die norddeutsche Brise in Hamburg entschied. "Die Verantwortlichen haben mir ein gutes Gefühl gegeben. Jetzt hoffe ich, dass ich mich schnell einlebe und die Mitspieler kennenlerne, damit ich dem Klub auf dem Platz helfen kann", wird Chakvetadze in einer Klubmitteilung zitiert.

Der Georgier könnte schon am Freitag im Test gegen den FC Midtjylland erstmals für die Rothosen auflaufen.