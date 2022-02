Ein Japaner für den Angriff: Soichiro Kozuki stürmt für den 1. FC Düren

Der Kader des Mittelrhein-Primus 1. FC Düren bekommt Zuwachs: Aus dem Land der aufgehenden Sonne kommt Soichiro Kozuki nach Düren und soll die Offensivabteilung verstärken.

Mittelrheinliga Startseite

Spieltag

Tabelle

Tabellenrechner

Transfers

Mit 47 Toren nach 17 Spielen stellt das Toreschießen den 1. FC Düren in der laufenden Saison vor keine Probleme. Dennoch hat der Spitzenreiter der Mittelrheinliga in der Offensivabteilung personell noch einmal nachgebessert und Soichiro Kozuki vom japanischen Erstliga-Aufsteiger FC Kyoto Sanga verpflichtet, nach Brooklyn Meryl der zweite Winterneuzugang beim 1. FCD.

Viel Geschwindigkeit und Torgefahr

Kozuki ist offensiv variabel einsetzbar und kann sowohl auf der Außenbahn sowie im Zentrum spielen. Zu seinen Stärken zählen neben der Geschwindigkeit und Torgefahr auch seine absolute Siegermentalität, die Düren im Aufstiegsrennen durchaus zu Gute kommen könnte. Mit seinem ehemaligen Arbeitgeber, dem FC Kyoto Sanga, stieg er in der vergangenen Saison aus der zweiten in die erste japanische Liga auf. Den Aufstieg auch mit Düren zu packen, hat sich der 21-Jährige nun als nächstes Ziel in seiner noch jungen Karriere gesteckt. "Er fackelt nicht lange und sucht schnell den Abschluss", hebt FCD-Sportdirektor Dirk Ruhrig hervor.