"Ein guter Zocker": Neuhaus verlängert in Gladbach bis 2027

Florian Neuhaus bleibt Borussia Mönchengladbach treu. Der 26-Jährige verlängert seinen Vertrag bis 30. Juni 2027.

Wie der kicker am Montag schon berichtete, sollte es bis zur Verlängerung des ursprünglich bis 2024 laufenden Vertrags nicht mehr lange dauern. "Wir sind in Gesprächen und werden in den nächsten Tagen oder Wochen sehen, was dabei rauskommt. Ich bin grundsätzlich immer optimistisch. Und ich glaube, auch die Fans können optimistisch sein", sagte Florian Neuhaus.

Am Ende der Woche war es dann soweit, wie Geschäftsführer Roland Virkus in einer Medienrunde im Trainingslager am Tegernsee am Freitag verkündete. "Flo passt zum Stil von Borussia Mönchengladbach. Er ist ein guter Zocker", so Virkus. "Er sieht, es entsteht etwas bei uns. Er will auf diesen Weg mitgehen und Verantwortung übernehmen."

Fast ein Jahrzehnt bei der Borussia

Wenn Neuhaus seinen neuen Vertrag bis ins Jahr 2027 erfüllt, dann kann der Mittelfeldspieler fast auf ein Jahrzehnt bei der Borussia zurückblicken. Im Sommer 2018 kam der gebürtige Landsberger von Fortuna Düsseldorf zu den Fohlen und kann mittlerweile auf 172 Pflichtspiele und 22 Tore zurückblicken.

Zudem avancierte er in dieser Zeit auch zum Nationalspieler (10 Spiele, zwei Tore). Bei der WM 2022 in Katar fehlte er aufgrund der Folgen einer Verletzung, für die EM 2024 rechnet er sich wieder Chancen aus.