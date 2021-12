"Ein guter Einstand": Werner weckt Werder

Als neuer Trainer des SV Werder Bremen hat sich Ole Werner mit einem 4:0 gegen Erzgebirge Aue eingeführt. Nach dem Spiel schlug der 33-Jährige in erster Linie lobende Töne an - er sah aber auch noch Verbesserungsbedarf.

Ein Daumen für drei Punkte: Ole Werner und Werder Bremen haben Aue am Freitagabend 4:0 geschlagen. getty images

Bastian Dankert hatte offenbar genug gesehen. Als die reguläre Spielzeit abgelaufen war, setzte der Unparteiische der Partie ein Ende. Nachspielzeit? Brauchte es an diesem Freitagabend nicht - zu deutlich war die Angelegenheit beim 4:0 im Bremer Weserstadion gewesen.

Werder hatte die Partie von Beginn an bestimmt und war Aue derart überlegen, dass die Hanseaten in sämtlichen Statistiken obenauf waren, als Dankert abpfiff. 15:9 Torschüsse, 6:2 Ecken, 57 Prozent Ballbesitz und 52 Prozent gewonnene Zweikämpfe: Es war ein souveräner Auftritt, den die Bremer bei der Premiere ihres neuen Trainers Ole Werner hinlegten.

Es gab einige Dinge, die wir noch nicht so gut gemacht haben. Ole Werner

"Es war ein guter Einstand", sagte der 33-Jährige später, verwendete das Wort "perfekt" aber lediglich im Zusammenhang mit dem Resultat. Werners Mannschaft hatte zwar zu keiner Zeit Fragen aufkommen lassen, "dennoch gab es einige Dinge, die wir noch nicht so gut gemacht haben", meinte Werner und sprach damit, das wird auch ihm bewusst gewesen sein, die wenigen Haare in der Suppe an.

Werder hat Energie, Schärfe und eine Selbstverständlichkeit

Denn, und das stand über den 90 Minuten: Werder hatte, wie auch Werner feststellte, eine "richtig gute Leistung" gezeigt. Energie, Schärfe, zu Beginn der zweiten Hälfte auch eine gewisse Selbstverständlichkeit: All das zeichnete das Bremer Spiel am Freitagabend aus und ließ sich auch nicht dadurch relativieren, dass sich Erzgebirge Aue im Tabellenkeller wiederfindet.

Vor dem vorangegangenen 1:2 gegen Darmstadt hatten die Veilchen zehn Punkte aus vier Spielen geholt. Aues Formkurve zeigte also deutlich nach oben, doch im Weserstadion hatten die Sachsen nichts zu bestellen. Werder gefiel über weite Strecken der Partie mit einer stimmigen Raumaufteilung und - gerade im ersten Durchgang - mit einem entschlossenen Pressing.

In der Anfangsphase gaben Romano Schmid (7.) und Milos Veljkovic (19.) mit äußerst sehenswerten Toren die Richtung vor, nach dem Seitenwechsel erhöhten Marvin Ducksch (53.) und der herausragende Niclas Füllkrug (57.). So stand am Ende ein klarer Sieg, der Werder nach turbulenten Wochen besonders guttut. Ein Anfang ist gemacht, doch schon nächste Woche stehen die Bremer vor einer hohen Hürde - einem Auswärtsspiel beim Tabellendritten Jahn Regensburg.